Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Повреждение больничного корпуса в Добром оценят строители
Происшествия
Лимузин без водителя врезался в машину с ребёнком
Происшествия
Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине
Происшествия
В Чаплыгине подожгли «Магнит»
Происшествия
Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных
Общество
В Добровском округе похоронят мобилизованного земляка
Общество
Как изменятся маршруты транспорта после перекрытия горбатого моста ⁣
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: прилет в Добром, когда город очистят от пыли и врач-изобретатель
Общество
Липецким медикам увеличили социальные выплаты
Общество
Читать все
Статистика: на прошлой неделе заметно подорожали сахар, морковь и свекла
Общество
Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных
Общество
9-летний самокатчик въехал под автомобиль на проспекте Мира
Происшествия
34-летний курьер телефонных мошенников забрал деньги у двух пенсионерок
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Новый температурный рекорд зафиксирован в Липецке
Погода в Липецке
В Чаплыгине подожгли «Магнит»
Происшествия
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Происшествия
В двойной аварии под Ельцом пострадал 40-летний водитель
Происшествия
Полиция проводит проверку обстоятельств поджога «Магнита» в Чаплыгине
Происшествия
Читать все
Происшествия
266
19 минут назад

Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника

Состояние строящегося корпуса Добровской ЦРБ, в который вчера ночью попал беспилотник, снято на видео.

Напомним, что взрыв БПЛА повредил несущую стену корпуса. После заключения строителей о нанесенных зданию повреждениях, правительство области собирается определить сроки восстановления  корпуса и необходимые для этого средства. 

ggmlmudvjy0outdaqvd0tk8h5maskf2s.webp

Атака БПЛА произошла ночью 11 апреля. По предположению издания Mash, дрон-камикадзе, запущенный с территории Сумской области Украины, нацеливался  на аэропорт «Липецк», но был подавлен средствами РЭБ и упал в Добром. 

беспилотники
воздушная тревога
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru