Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине
Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных
Сегодня в Липецке: День космонавтики, «сухой закон» и работодатели пытаются вернуть уволенных
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Происшествия
266
19 минут назад
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Напомним, что взрыв БПЛА повредил несущую стену корпуса. После заключения строителей о нанесенных зданию повреждениях, правительство области собирается определить сроки восстановления корпуса и необходимые для этого средства.
Атака БПЛА произошла ночью 11 апреля. По предположению издания Mash, дрон-камикадзе, запущенный с территории Сумской области Украины, нацеливался на аэропорт «Липецк», но был подавлен средствами РЭБ и упал в Добром.
0
0
0
0
0
Комментарии