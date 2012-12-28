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«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Общество
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12 минут назад
«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Мэр потребовала от директоров школ провести разъяснительную беседу с учащимися.
«Сегодня утром увидела видео, где толпа подростков избивает прохожих на улицах города. Кидаются всеми на одного, снимают все это на камеру телефона и выкладывают в соцсети, «хвалясь» своими «достижениями». Нет слов от увиденного! Грубое и жестокое отношение детей поражает. Полиция уже организовала проверку всех этих материалов. Просто так этого не оставим! Подростки должны ответить за свои грубые действия, такое отношение недопустимо! Поручила директорам школ, чтобы классные руководители провели с учащимися беседы по этому поводу. Такое поведение нужно искоренять. Как маме шестерых детей, смотреть такое особенно неприятно. Понимаю, как важно, чтобы родители воспитывали в своих детях чувство сострадания, а не жестокости; уважения, а не хамства; любви, а не ненависти. Дорогие родители, именно от нас с вами зависит воспитание этих качеств у наших детей!
Напомним, что видео, ранее опубликованное в одном из приватных Telegram-каналов, сегодня разлетелось по Сети. Полиция начала поиск свидетелей и пострадавших, а чуть позже в Интернете начало вируситься снятое неизвестными видео, на котором предполагаемые участники избиений приносят извинения за свои действия.
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