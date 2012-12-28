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57 минут назад
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В Сети появилось видео с извинениями участников избиений людей в Липецке

Свои действия молодые люди объяснили желанием помочь людям.

В Telegram-канале, который опубликовал жёсткие кадры избиения прохожих в Липецке, появились новые видео.

На них предполагаемые участники нападений извиняются за свои действия.

Сложно сказать, где именно записывались ролики: за спиной у парней светлая стена. Но по звукам можно предлоложить, что все происходило в одном из торговых центров. Нет указаний и на тех, кто заставил записывать покаянное видео. Пряча глаза и заикаясь, молодые люди приносят извинения за свои действия, которые они сами объясняют желанием… помочь обществу. По их словам, нападали они на «людей, которые связаны с наркотиками».

Сегодня в Интернете появились ролики с записями избиений людей на улицах города, скопированные из приватного Telegram-канала. Полиция заявила, что ищет пострадавших и свидетелей и уже начала проверку.
Избиение людей
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья
9 минут назад
Не верю. Если есть информация о наркодилерах, нужно немедленно дать показания, обратившись в полицию, чтобы искоренить наркоторговлю. Слабо? Хотя обращение анонимное написать. Чтобы выявили всю цепочку и посадили, кого надо. А так это больше похоже на обычную "отмазку".
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мнение народа
11 минут назад
Понять , простить и не сажать !
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Старый житель Липецка
15 минут назад
Пацаны не извиняются.
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Прокуратор
21 минуту назад
По 205й УК их
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Кузя
25 минут назад
"Помочь обществу"... Кто бы помог обществу от таких?
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Макс
26 минут назад
В тюрягу их Что их Извинения вот и всё
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Саша - Аппаратчик
21 минуту назад
Они же дети!
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С
30 минут назад
Никакие заикания им не должны помочь уйти от ответственности, и их тоже надо проверить в первую очередь на употребление наркотиков
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Нина
23 минуты назад
Именно эти заикания и извинения говорят о том, что они приличные люди.
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Патриот
30 минут назад
Поколение ТикТока..
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Лена
43 минуты назад
Никакой им пощады давать не надо им Надо дать реальные сроки
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Зина
47 минут назад
По всей стране такое.Просто криминальная революция.Выросло поколение для материнского капитала!
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