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Общество
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57 минут назад
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В Сети появилось видео с извинениями участников избиений людей в Липецке
Свои действия молодые люди объяснили желанием помочь людям.
На них предполагаемые участники нападений извиняются за свои действия.
Сложно сказать, где именно записывались ролики: за спиной у парней светлая стена. Но по звукам можно предлоложить, что все происходило в одном из торговых центров. Нет указаний и на тех, кто заставил записывать покаянное видео. Пряча глаза и заикаясь, молодые люди приносят извинения за свои действия, которые они сами объясняют желанием… помочь обществу. По их словам, нападали они на «людей, которые связаны с наркотиками».
Сегодня в Интернете появились ролики с записями избиений людей на улицах города, скопированные из приватного Telegram-канала. Полиция заявила, что ищет пострадавших и свидетелей и уже начала проверку.
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