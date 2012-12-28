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Спорт
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56 минут назад
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Липецкая фигуристка взяла «серебро» первенства России, обновив личный рекорд
В Казани Алисе Юровой покорился тройной аксель.
Липчанка, которой в январе исполнилось 14 лет, за две программы набрала 210,4 балла.
Нельзя не отметить невероятный прогресс Алисы, ведь в ноябре прошлого года на 5-м этапе Гран-при России в Самарееё личный рекорд равнялся 201,27 баллам.
На казанском льду лучше неё выступила только уроженка Воронежа Елена Костылева, дважды исполнившая четверной сальхов – отдельно и в каскаде, за что получила 218,40 баллов.
Обладательницы двух первых мест на соревнованиях представляли столичную академию «Ангелы Плющенко», хотя родились в Воронеже и Липецке. Юрова первые шаги на льду сделала под руководством Цветаны Савинковой из спортивной школы №11.
Замкнула «тройку» призёров Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга — 207,23.
Путь Юровой на пьедестал почёта получился тернистым. После короткой программы она занимала лишь 7-е место, но сполна реабилитировалась в произвольной, чисто исполнив элемент ультра-си — тройной аксель. Тем самым Юрова на высокой ноте завершила сезон.
На сайте федерации фигурного катания России отметили высокий уровень соревнований: 11 из 24 спортсменок заходили на четверные прыжки и тройные аксели.
Фото fsrussia.ru
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