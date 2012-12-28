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40 минут назад

В Липецкой области обнаружили 44 фальшивых купюры и одну поддельную монету

Зато в прошлом году в Липецкой области не выявляли фальшивую валюту.

За 2023 год в банках Липецкой области обнаружены 44 фальшивых купюры и одна монета номиналом 10 рублей. По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, это на 41% меньше, чем годом ранее.

«Фальшивомонетчики чаще всего подделывали банкноты крупных номиналов. Выведено из оборота 25 фальшивых купюр достоинством 5000 рублей и 14 банкнот номиналом 1000 рублей. Также выявлены четыре фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей и одна —  достоинством в 500 рублей», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

В 2023 году в Липецкой области не выявляли фальшивую валюту, а вот годом ранее были обнаружены две стодолларовые банкноты.

Проверит подлинность денег можно даже без специальных приборов — на просвет, на ощупь и при наклоне. Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Липчанам советуют: если вы обнаружили подозрительную купюру, не пытайтесь ею расплатиться, а отнесите на бесплатную экспертизу в любой банк.
фальшивомонетчики
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