«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Происшествия
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40 минут назад
В Липецкой области обнаружили 44 фальшивых купюры и одну поддельную монету
Зато в прошлом году в Липецкой области не выявляли фальшивую валюту.
«Фальшивомонетчики чаще всего подделывали банкноты крупных номиналов. Выведено из оборота 25 фальшивых купюр достоинством 5000 рублей и 14 банкнот номиналом 1000 рублей. Также выявлены четыре фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей и одна — достоинством в 500 рублей», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
В 2023 году в Липецкой области не выявляли фальшивую валюту, а вот годом ранее были обнаружены две стодолларовые банкноты.
Проверит подлинность денег можно даже без специальных приборов — на просвет, на ощупь и при наклоне. Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».
Липчанам советуют: если вы обнаружили подозрительную купюру, не пытайтесь ею расплатиться, а отнесите на бесплатную экспертизу в любой банк.
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