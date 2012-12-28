Липецкие оперативники задержали 20-летнего курьера мошенников

Он забрал у 83-летней пенсионерки 1,7 миллиона рублей.

Липецкие оперативники задержали 20-летнего студента из Воронежа, который под видом помощника следователя подрабатывал курьером мошенников, орудовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Потерпевшие передавали ему деньги на лечение пострадавших или для освобождения родственников от ответственности.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 14 февраля подозреваемый забрал деньги у 83-летней липчанки, которая поверила, что по вине ее дочери в дорожно-транспортном происшествии пострадал человек.Подозреваемый на такси уехал в Воронеж, где в банкомате перевел деньги на счет сообщников, оставив себе 20 тысяч рублей за работу. Спустя несколько дней его задержали липецкие оперативники.Полицейские располагают сведениями о причастности задержанного к аналогичным преступлениям на территории других регионов.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи — десять лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.