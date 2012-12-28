«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
Происшествия
157
21 минуту назад
Липецкие оперативники задержали 20-летнего курьера мошенников
Он забрал у 83-летней пенсионерки 1,7 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 14 февраля подозреваемый забрал деньги у 83-летней липчанки, которая поверила, что по вине ее дочери в дорожно-транспортном происшествии пострадал человек.
Подозреваемый на такси уехал в Воронеж, где в банкомате перевел деньги на счет сообщников, оставив себе 20 тысяч рублей за работу. Спустя несколько дней его задержали липецкие оперативники.
Полицейские располагают сведениями о причастности задержанного к аналогичным преступлениям на территории других регионов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи — десять лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
0
0
0
0
1
Комментарии