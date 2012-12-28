19-летний парень упал с моста через Каменный лог

Полиция уже начала проверку.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, об инциденте на мосту через Каменный лог на улице Терешковой в полицию сообщила проходившая мимо девушка.

Сотрудники полиции установили личность парня, ему оказалось всего 19 лет.

Обстоятельства гибели молодого человека сейчас выясняют. Проверку проводит отдел полиции №8.