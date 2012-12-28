«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Происшествия
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сегодня, 20:11
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19-летний парень упал с моста через Каменный лог
Полиция уже начала проверку.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, об инциденте на мосту через Каменный лог на улице Терешковой в полицию сообщила проходившая мимо девушка.
Сотрудники полиции установили личность парня, ему оказалось всего 19 лет.
Обстоятельства гибели молодого человека сейчас выясняют. Проверку проводит отдел полиции №8.
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