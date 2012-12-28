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Общество
По Сети расходятся видеоролики с избиением людей в Липецке
Происшествия
Полиция ищет жертв и свидетелей нападений подростков в Липецке
Происшествия
Видео аварии на Московской
Происшествия
Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди
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1771
сегодня, 20:11
3

19-летний парень упал с моста через Каменный лог

Полиция уже начала проверку.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, об инциденте на мосту через Каменный лог на улице Терешковой в полицию сообщила проходившая мимо девушка.

Сотрудники полиции установили личность парня, ему оказалось всего 19 лет.

Обстоятельства гибели молодого человека сейчас выясняют. Проверку проводит отдел полиции №8.

Падение с высоты
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
5 минут назад
Ужас, зачем он это сделал?!
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МАЛИНА ШИП
25 минут назад
Боже! Кошмар! Господи, пошли родителям этого парня сил и утешения! Как же так?
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Бабка
сегодня, 20:24
Все проблемы из-за бабах,а пацан оказался слабенький имоционально и психически
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