В Липецкой области сухо и до +20

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, существенных осадков не ожидается. Ночью 15 апреля при прохождении атмосферного фронта пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от +5 до +10 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице — от +7 до +9, днем — от +17 до +19 градусов.День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 9 градусов мороза.