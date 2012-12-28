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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +20
В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, существенных осадков не ожидается. Ночью 15 апреля при прохождении атмосферного фронта пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице — от +7 до +9, днем — от +17 до +19 градусов.
День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 9 градусов мороза.
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