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Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди
Общество
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Общество
50
23 минуты назад

Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона – ожидаются небольшие кратковременные дожди, в ночь на 15 апреля – умеренные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 и 15 апреля - 12-13 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы, 16 апреля – 9-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от +6 до +8, днем – от +17 до +19 градусов.
День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 7 градусов мороза.
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