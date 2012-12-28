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Общество
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23 минуты назад
Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди
В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона – ожидаются небольшие кратковременные дожди, в ночь на 15 апреля – умеренные дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от +6 до +8, днем – от +17 до +19 градусов.День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 7 градусов мороза.
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