В Липецкую область приходит весна

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 февраля в Липецкой области переменная облачность, без осадков, местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -5 до -10, днем — от -2 до +3 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице — от -7 до -9, днем — около нуля градусов.День 28 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 29 градусов мороза.