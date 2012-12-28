Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
Погода в Липецке
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28 минут назад
В Липецкую область приходит весна
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице — от -7 до -9, днем — около нуля градусов.
День 28 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 29 градусов мороза.
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