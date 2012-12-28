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Общество
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44 минуты назад
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Закрытие движение через мост на площади Революции перенесли – теперь на завтра
С чем связан перенос сроков не сообщается.
Ранее у властей была другая информация: движение по мосту должны были закрыть сегодня рано утром. Но ехавшие по своим делам липчане заметили, что по мосту можно спокойно ехать.
Мэрия Липецка приняла решение о закрытии моста в связи с угрозой его обрушения. После начала ремонта выяснилось, что при частичном перекрытии нагрузка на несущие конструкции перераспределяется, а это может привести к разрушению моста. Поэтому движение решили остановить полностью.
Завершить ремонт планируют до конца 2024 года
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