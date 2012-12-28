Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи

«Если этого не сделать, по закону оператор будет вынужден заблокировать номер. Обратитесь к своему оператору связи и подтвердите персональные данные. Это можно сделать через личный кабинет или в офисе», — говорится в таких сообщениях.В свою очередь мошенники, чтобы избежать отключения номера, предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Однако в результате абонент включает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.Кроме того, мошенники могут сообщить, что гражданину необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда мощеники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.Независимо от причины звонка цель мошенников — или получить код для входа в личный кабинет и установить переадресацию, или убедить абонента подключить ее самостоятельно.При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Если вы продолжили общение и вам во время разговора пришел СМС-код от личного кабинета, никому не сообщайте его. Если возникли вопросы, самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.