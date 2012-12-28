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Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Происшествия
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сегодня, 11:17
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Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Мошенники звонят под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать.
Способ мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками операторов мобильной связи, сейчас очень популярен.
Массовый обзвон граждан под видом сотрудников службы поддержки сотовых операторов начался летом прошлого года — ещё 18 июля 2023 года о таком способе мошенничества липчан предупредила областная прокуратура. Сначала потерпевшим сообщали о взломе личного кабинета или телефона, затем для устранения несуществующей проблемы предлагалось набрать на телефоне специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов. Выполнив такие команды, потерпевший самостоятельно менял настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию sms-сообщений и звонков со своего телефона на номер мошенника.
Как сообщает пресс-служба Банка России, сейчас злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что телефонный номер гражданина скоро перестанет действовать. Это звучит очень убедительно: как раз сейчас на Госуслугах со ссылкой на статью 44 федерального закона « О связи» пользователям приходят сообщения о необходимости подтвердить персональные данные у оператора связи по действующему абонентскому договору.
«Если этого не сделать, по закону оператор будет вынужден заблокировать номер. Обратитесь к своему оператору связи и подтвердите персональные данные. Это можно сделать через личный кабинет или в офисе», — говорится в таких сообщениях.
В свою очередь мошенники, чтобы избежать отключения номера, предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Однако в результате абонент включает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.
Кроме того, мошенники могут сообщить, что гражданину необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда мощеники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.
Независимо от причины звонка цель мошенников — или получить код для входа в личный кабинет и установить переадресацию, или убедить абонента подключить ее самостоятельно.
При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Если вы продолжили общение и вам во время разговора пришел СМС-код от личного кабинета, никому не сообщайте его. Если возникли вопросы, самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.
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