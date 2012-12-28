«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
В России
37
59 минут назад
В РФ с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов
Запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.
Уточняется, что закон предусматривает, что граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки, - передает ТАСС.
Документ был разработан в целях борьбы с мошенничеством - например, получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии.
Для установления или снятия запрета нужно будет подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или портал "Госуслуги". Если заявление было подано до 22:00 по московскому времени, информация о самозапрете или о его снятии будет внесена в кредитную историю в течение дня, если позднее - на следующий календарный день.
Уточняется также, что возможность подачи соответствующего заявления через МФЦ должна быть обеспечена не позднее 1 сентября 2025 года.
За кредитными и микрофинансовыми организациями закрепляется обязанность до заключения кредитного договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии запрета. При наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать гражданину в оказании услуги. В случае же заключения договора, несмотря на установленный запрет, кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств.
Как пояснил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), ежедневно злоумышленники по всей стране совершают около 8 млн попыток телефонного мошенничества. "Отследить все угрозы невозможно, так как такие телефонные атаки исходят, в том числе, и из других стран. И в этом ключе самозапрет на кредиты - хорошее решение, чтобы защитить граждан, в особенности - людей старшего поколения. Особых знаний и финансовой грамотности, чтобы установить себе ограничения на кредиты, не нужно. Безусловно, нужна популяризация новой возможности для россиян посредством социальной рекламы. Должна быть бегущая строка на телевидении, билборды в субъектах и листовки в магазинах, аптеках и учреждениях", - полагает депутат.
0
0
0
0
0
Комментарии