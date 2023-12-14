38-летний добровец одновременно обморозил ноги и обжёг руки

Мужчина оказался в сложной жизненной ситуации.

В областной ожоговый центр госпитализирован 38-летний мужчина с серьёзными обморожениями ног и ожогами рук.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина оказался в сложной жизненной ситуации и тяжёлых бытовых условиях: он живёт один, и по какой-то причине в частном доме на улице Ленина в селе Доброе не было отопления.



В результате добровец получил обморожения стоп III-IV степеней, а замерзающие руки попытался отогреть феном — и получил ожоги III степени.