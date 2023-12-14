Общество

сегодня, 12:58

38-летний добровец одновременно обморозил ноги и обжёг руки

2 1890
#обморожение #ожоги
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38-летний добровец одновременно обморозил ноги и обжёг руки

Мужчина оказался в сложной жизненной ситуации.

В областной ожоговый центр госпитализирован 38-летний мужчина с серьёзными обморожениями ног и ожогами рук.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина оказался в сложной жизненной ситуации и тяжёлых бытовых условиях: он живёт один, и по какой-то причине в частном доме на улице Ленина в селе Доброе не было отопления.

В результате добровец получил обморожения стоп III-IV степеней, а замерзающие руки попытался отогреть феном — и получил ожоги III степени.
2 1890
#обморожение #ожоги
3

Комментарии (2)

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гоша

27 минут назад
Может у этого добровольца контузия ?
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Думал

сегодня, 13:04
Доброволец,а он добровец.
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Бизнес

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