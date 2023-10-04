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Мэрия разорвала контракт на ремонт ям во дворах, но с тем же подрядчиком заключила новый!
Завтра в УФАС по Липецкой области представители УГС Липецка будут настаивать на включение в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «СМУ-5», выигравшее торги на ремонт тротуара на Плехановском спуске.
Как стало известно GOROD48, завтра представители УГС Липецка будут настаивать в УФАС по Липецкой области на включение ООО «СМУ-5» в реестр недобросовестных подрядчиков. Но как в мэрии распорядятся субсидией в 27,6 млн рублей, которую муниципалитет получил от правительства области на латание дворов и внутриквартальных проездов в этом году (компания СМУ-5 в конце июля сбила стартовую цену до 15,3 миллионов и на этом остановилась)?
В УГС Липецка пока решают, по какому из трех путей пойти: объявить победителем этого контракта компанию, ставшей второй на торгах на эту закупку с предложением в 15,4 млн рублей, заново проторговать контракт, на этот раз с зимним материалом, литой асфальтобетонной смесью, которой можно пломбировать ямы при минусовых температурах, или же сделать этот контракт двухлетним, переведя его исполнение в 2024 год?
Во время процедуры по расторжению контракта на ремонт ям во дворах и на внутриквартальных проездах это же «СМУ-5» выиграло торги на новый — на замену плитки на Плехановском спуске (от дома №4 по улице Советской до дома № 10 по ул. Плеханова). Компания сбила начальную цену с 12,8 млн рублей до 12,5 миллионов. Сможет ли этот заказчик выполнить взятые на себя обязательства, ведь срок выполнения работ по ним — 15 ноября?
Ответа на этот вопрос у заказчика нет. С некой долей оптимизма в УГС Липецка говорят, что подрядчик по крайней мере демонстрирует желание работать: на Плехановский спуск компания завезла поддоны с новой тротуарной плиткой.
ХА