Общество

9 минут назад

Мэрия разорвала контракт на ремонт ям во дворах, но с тем же подрядчиком заключила новый!

1 56
#благоустройство #ремонт дорог
1
Мэрия разорвала контракт на ремонт ям во дворах, но с тем же подрядчиком заключила новый!

Завтра в УФАС по Липецкой области представители УГС Липецка будут настаивать на включение в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «СМУ-5», выигравшее торги на ремонт тротуара на Плехановском спуске.

Об этой истории мы уже сообщали: объявленный управлением главного смотрителя конкурс на ремонт тротуара на Плехановском спуске (от дома №4 по улице Советской до дома № 10 по ул. Плеханова) со стартовой ценой контракта в 12,8 млн рублей выиграло ООО «СМУ-5», сбившее цену до 12 480 000 рублей. Та самая скандальная компания, с которой мэрия Липецка в начале этой недели в одностороннем порядке расторгла контракта по не исполненным обязательствам программы «Ямы во дворах»!

8e6c71e5-dbc4-49ac-a363-2d0716caa31d.jpg

Как стало известно GOROD48, завтра представители УГС Липецка будут настаивать в УФАС по Липецкой области на включение ООО «СМУ-5» в реестр недобросовестных подрядчиков. Но как в мэрии распорядятся субсидией в 27,6 млн рублей, которую муниципалитет получил от правительства области на латание дворов и внутриквартальных проездов в этом году (компания СМУ-5 в конце июля сбила стартовую цену до 15,3 миллионов и на этом остановилась)?

В УГС Липецка пока решают, по какому из трех путей пойти: объявить победителем этого контракта компанию, ставшей второй на торгах на эту закупку с предложением в 15,4 млн рублей, заново проторговать контракт, на этот раз с зимним материалом, литой асфальтобетонной смесью, которой можно пломбировать ямы при минусовых температурах, или же сделать этот контракт двухлетним, переведя его исполнение в 2024 год?

Во время процедуры по расторжению контракта на ремонт ям во дворах и на внутриквартальных проездах это же «СМУ-5» выиграло торги на новый — на замену плитки на Плехановском спуске (от дома №4 по улице Советской до дома № 10 по ул. Плеханова). Компания сбила начальную цену с 12,8 млн рублей до 12,5 миллионов. Сможет ли этот заказчик выполнить взятые на себя обязательства, ведь срок выполнения работ по ним — 15 ноября?

b08f5ce4-58f6-491e-9702-9133fa5762b5.jpg

362a2403-b3e9-4b9f-998a-11ff0a6ed549.jpg

5296ca63-aca4-4b9a-9272-62e8b11339c9.jpg

81d5d764-4758-4fb6-9fa2-ccb4de5cb8a7.jpg

Ответа на этот вопрос у заказчика нет. С некой долей оптимизма в УГС Липецка говорят, что подрядчик по крайней мере демонстрирует желание работать: на Плехановский спуск компания завезла поддоны с новой тротуарной плиткой.
1 56
#благоустройство #ремонт дорог
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ХА

3 минуты назад
Откаты не устроили
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
44
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

В конце сентября в Липецкой области задержали троих подводных охотников
#рыбалка #браконьерство
2
В конце сентября в Липецкой области задержали троих подводных охотников

19 минут назад

Общество
Статистика: почти 82% введенного в Липецкой области жилья – индивидуальное
#строительство #статистика
1
Статистика: почти 82% введенного в Липецкой области жилья – индивидуальное

45 минут назад

Общество
«Чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее...
#Игорь Артамонов
57
«Чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее...

сегодня, 11:20

Общество
Завтра в мэрии определятся с датой начала отопительного сезона
#отопление
52
Завтра в мэрии определятся с датой начала отопительного сезона

сегодня, 10:07

Общество
Сегодня в Липецке: история трудного подростка, дирижёр Валерий Гергиев, хоккей и где снять деньги
#Сегодня в Липецке
3
Сегодня в Липецке: история трудного подростка, дирижёр Валерий Гергиев, хоккей и где снять деньги

сегодня, 07:00

Общество
Ельчанка отпраздновала 100-летний юбилей
#долгожители
9
Ельчанка отпраздновала 100-летний юбилей

вчера, 22:37

Общество