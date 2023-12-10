Происшествия

сегодня, 10:06

«Компенсация» за БАДы стоила липчанке 44 тысячи рублей, которые она отдала мошенникам

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#мошенничество
«Компенсация» за БАДы стоила липчанке 44 тысячи рублей, которые она отдала мошенникам

Очередная липчанка попалась на уловку телефонных аферистов

В конце октября 52-летней липчанке позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником капитаном следственного комитета Москвы, который сообщил ей аресте владельца компании, занимавшегося продажей БАДов. Лже-капитан сообщил, что в БАДах найдены вредоносные компоненты, которые могли повлиять на здоровье потребителей.

- Ранее женщина заказывала товары с официального сайта этого производителя, поэтому поверила, что ей полагается денежная компенсация, сумма которой, по словам злоумышленника, могла достичь миллиона рублей. Позвонивший объяснил липчанке, что для передачи средств необходимо оплатить незначительные траты. Доверчивая женщина «заплатила» за услуги юриста в размере почти 5 000 рублей, а также внесла около 39 000 рублей за госпошлину. Общение с «капитаном следственного комитета» длилось около месяца. Когда мошенник начал разговор о новой «обязательной» оплате крупной денежной транзакции, женщина поняла, что доверилась злоумышленнику. Всего гражданка внесла за «денежную компенсацию» около 44 000 рублей, сообщили в УМВД России по Липецкой области
1 318
#мошенничество

Комментарии (1)

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сегодня, 10:42
Звонившие,просто,тащатся от своих званий,повысили в звании,теперь,там,аж ,капитан следственного комитета,с повышением!
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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