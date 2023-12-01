«Буду настраивать на разбирательстве случая с моей дочерью!»

В областной детской больнице 16-летняя девушка упала в обморок и разбила лицо. Ее мать считает виновной в случившемся медсестру, которая ставила подростку капельницу. Медики пытаются понять, что привело к этому случаю.

В редакцию GOROD48 обратилась Сабина Буркова, мать 16-летней девушки, которая 29 ноября получила травмы в областной детской больнице. Женщина решила предать этой истории огласку.Из ее рассказа следует, что 27 ноября ее дочь Диану госпитализировали в больницу с приступами удушья. Девочку отправили в аллергологическое отделение. 29 ноября медсестра поставила девушке капельницу в палате и ушла. По какой-то причине рука Дианы стала отекать в месте установки иглы. Ее соседка по палате побежала за медсестрой. Та пришла и сняла капельницу. Диана пожаловалась на тошноту и головокружение, сказала, что ей нужно пойти в туалет. «Иди», — ответила медсестра и вернулась в процедурную. Диана медленно, едва волоча ноги, прошла по коридору в туалет. По пути она снова попала на глаза медсестре. «У тебя все нормально»? — спросила она. «Да», — ответила девочка. Что было в туалете, она не помнит. Там ее нашла женщина, мать кого-то из пациентов отделения. По ее словам, она лежала в крови на полу без сознания.— Я узнала о том, что случилось, от мужа. Он оставил свой телефон как контактный при госпитализации Дианы, — говорит Сабина Буркова.Сабина считает, что к происшествию привели два обстоятельства — лекарство, которое капали ее дочери, и халатность медсестры.— Мне сказали, что Диане вводили всего один миллиграмм магнезии сульфата. Возможно, на этот препарат у дочери пошла побочка. Почему в такой ситуации, услышав жалобы ребенка на тошноту и головокружение, медсестра не сопроводила ее к туалетной кабинке? Если бы я была рядом, я бы поступила именно так. Когда ребенок попадает в больницу, персонал по умолчанию берет на себя ответственность за его жизнь, здоровье, безопасность. Поэтому этот случай я не оставлю просто так. Я уже пожаловалась в облздрав, в страховую копанию, в прокуратуру.По словам Сабины, ее дочь — очень спортивная девочка. С трех лет она занималась карате. Став студенткой колледжа, переключилась на танцы. В обморок она до этого случая не падала никогда. И сейчас Сабину тревожит самочувствие дочери: у нее гематомы, разбито лицо, сколот зуб. Женщине до сих пор не ясно, есть ли у дочери сотрясение мозга, а ведь она находится рядом с ней с с 29 ноября. «Вот уже третий день мы ходим по врачам. Дочери сделали зачем-то уже два УЗИ сердца и брюшной полости, но на мой вопрос о возможной черепно-мозговой травме и ее причине так до сих пор и не ответили».Мы обратились в областную больницу за комментариями.— В обязанности медсестры не входит сопровождение подростков в туалет. Если бы 16-летняя девочка обратилась к медсестре с такой просьбой, ей, конечно же, в этом не отказали. Есть видеозапись того, что произошло, со звуком. На вопрос медсестры о самочувствии девочки та ответила, что все у нее нормально. И пошла в туалет. Как только девочка упала в обморок, в туалет тут же примчалась медсестра. Ребенку сразу же стали оказывать помощь врачи, — сказали о том, что случилось, в администрации больницы.В отделении в тот день было 29 пациентов и две медсестры.— Произошедшее можно считать стечением обстоятельств или же какой-то еще не выявленной проблемой со здоровьем пациентки. Сразу же после этого инцидента мы начали обследование девочки с целью выяснения причины ее обморока. Одним из этапов его этапов будет МРТ головного мозга, — сообщили в больнице.