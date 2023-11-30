Сегодня в Липецке: горожане соглашаются работать в новогоднюю ночь, работодатели подарят карандаши

Нас ждут концерты, вечер настольных игр, интересные спектакли и кинопремьеры.

Мокрый снег

На улице немного похолодает, столбик термометра опустится от 0 до –-2 градусов. Днём опять снег и мокрый снег.







Отключения воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ отключат холодную воду в доме на улице Вермишева, 9.







С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах Базарной, 3а; Гагарина, 110б, 112; Геологической, 7; Исполкомовской, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а; Металлистов, 4, 4а; Ударников, 13; Юношеской, 1/1, 1/2, 1/3; а также в частном секторе улиц Базарной, Российской, Солнечной.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 отключат электричество в домах на улицах Газина, 5; Зои Космодемьянской, 4а; Карбышева, 62а; Катукова, 1; Московской. 17; Чаплыгинское шоссе, 2.







В это же время в потёмках проведут жители частного сектора на улицах Воровского, Депутатской, Задорожной, Киевской, Маршала Рыбалко, Чкалова, Шахтёрской, в переулках Верещагина, Верхнем, Даргомыжского, Крымском, Фруктовом. Обестояат также сёла Введенка и Ильино.

Пробки

К 7 утра на кольце Трубного завода уже образовалась пробка, отмеченная на электронных картах красным цветом. Желтых участков в городе уже видимо невидимо, а с учётом плохой погоды они быстро разрастутся в серьёзные заторы. Выход один – перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы подобрать оптимальный маршрут и проскочить по нему пока дорожная обстановка не успела поменяться.

Концерты

В Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) в 17:30 начнётся концерт «Мама – главное на свете», посвященный прошедшему Дню матери. Выступит народный академический хор «Россия» под руководством Лины Бунеевой (12+). Вход свободный.







А проект «Без рояля» теперь доберётся до областного краеведческого музея (ул. Ленина, 25). Струнные и духовые инструменты начнут звучать здесь с 18:30. Подробнее о проекте мы уже писали на этой неделе (6+).

«Примадонны» (16+)

Сегодня липчане могут сходить в липецкий драматический театр (пл.Константиновой, 3а). В 18:30 приглашают на спектакль «Примадонны» по пьесе бродвейского драматурга Кена Людвига.







Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц. Провалившись на гастролях в провинциальном городке, они переодеваются в пестрые женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви, но одна из них — настоящая племянница миллионерши.

Вечер игр (16+)

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) вновь приглашает на вечер настольных игр.

В 19:00 развернётся игротека, в которой каждый может попробовать свои силы либо в командных, либо в индивидуальных баталиях. Особые навыки при этом не нужны, всему обещают научить на месте.

«Здравствуй, зима!» (6+)

А ещё в «Библиотеке» сегодня в 18:33 торжественно откроется выставка акварелей от липецкой художницы Александры Синяковой.





Фото vk.com/larecalex

Художница презентует свои картины, расскажет о творчестве. Желающие могут затем остаться на мастер-класс по живописи, который проведёт мастерица кисти.

Поэтический полдник (6+)

Если вы утончённая натура, то четверг для вас – не только рыбный день, он может стать ещё и поэтическим. В военно-исторической библиотеке (ул. Гагарина, 75). В 13:00 здесь начнётся поэтический полдник, посвященный поэтам-шестидесятникам. Прозвучат стихи и увлекательные рассказы о творчестве.

Подарки от начальства

86% липецких работодателей заявили в ходе опроса SuperJob, что готовят подарки сотрудникам и их детям.

45% выдадут новогодние подарки только ребятишкам, 16% - своим работникам, а 25% т.е. каждый четвертый – и взрослым, и детям. Клиентов и партнёров порадует каждая третья компания – 32%. Перечень самых распространённых подарков: канцелярские принадлежности с корпоративной символикой, сладости, наборы чая и кофе, алкоголь.

Где будем праздновать?

Липчане в долгу не останутся. Согласно другому опросу SuperJob, каждый 11-й работник Липецка встретит Новый Год на работе.

Это, между прочим, 9% всех опрошенных: видимо в Липецке стремительно развивается экономика, людям хватает денег на всё и он стремятся выйти на работу даже в главную ночь года.

Путешествия по другим городам выбирают гораздо меньше липчан – 5%, поездки на дачи и в деревни – 2%. И всё-таки главным местом для праздника всё-таки остаётся дом, праздновать у семейного очага собираются 79% опрошенных.

Дорогие липчане! Работа работой, но интересоваться окружающими событиями необходимо. Благо у жителей Липецкой области все главные новости собраны в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и не сомневайтесь, что с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас снова и снова.