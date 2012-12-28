85-летний пенсионер за полгода отправил мошенникам три миллиона рублей

Ему звонили лжеработники почты, силовых структур и банков.

85-летний житель Липецкой области на полгода переводил свои деньги мошенникам. За шесть месяцев он отправил три миллиона рублей.«Злоумышленники действовали по классической схеме: они звонили и представлялись сотрудниками различных организаций и просили продиктовать код из SMS. Мужчина, хоть и не с первого раза, но повелся на уловки лжеработников почты, силовых структур и банков», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Часть из трех миллионов рублей пожилой мужчина снял со счёта своей покойной жены.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере».