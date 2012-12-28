Сегодня в Липецке: начало Дня молодёжи, новая социальная выплата может коснуться сотен семей
14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
«Детские и спортивные площадки – неоспоримый приоритет»: Литовкин обсуждает с жителями Левобережья обустройство района
Обновлять мемориал на площади Героев в Липецке доверят предпринимателю Владимирк Пальчикову
Происшествия
346
сегодня, 12:32
5
85-летний пенсионер за полгода отправил мошенникам три миллиона рублей
Ему звонили лжеработники почты, силовых структур и банков.
«Злоумышленники действовали по классической схеме: они звонили и представлялись сотрудниками различных организаций и просили продиктовать код из SMS. Мужчина, хоть и не с первого раза, но повелся на уловки лжеработников почты, силовых структур и банков», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Часть из трех миллионов рублей пожилой мужчина снял со счёта своей покойной жены.
Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере».
1
0
2
0
0
Комментарии (5)