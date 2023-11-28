Сегодня в Липецке: битва оркестров, трейлер долгожданного мультика и как будем тратить бюджет города

Липчан ждёт день концертов, фильмов и общественных слушаний.

Без осадков

В Липецке похолодает, столбик термометра опустится от -3 до -5 градусов. В отличие от вчерашнего дня осадков будет немного.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонта не будет холодной воды в домах на улицах Балмочных, 15; Баумана, 285 ст.1, 299а ст.2, 299а, 299а ст.1; Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 44; Кривенкова, 3, 5, 7; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б,30, 30а, 34; на проспекте 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; на бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.







В это же время аналогичные сложности испытают жители частного сектора на улицах Баженова, Булавина, Курчатова, Сокольский лог, Станционной, Одесской, в переулке Помяловского.

Без света Казинка и десятки улиц

Перекрывать электричество липчанам начали с 6 утра, правда уже к 8:00 обещали всё восстановить на улицах Арханлельской, 2, 7-11, 13; Астраханской, 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Силикатной, 16-20, 19а; а также на улице Усманской.

Далее энергетики с рубильниками доберутся до улиц, на которых света не будет с 9:00 до 19:00 – Котовского, 23; Школьной, 9, 24, 26, 28; переулка Ивана Кочубея, 1, частного сектора на улице Шахтёрской.







С 9:00 до 17:00 без света оставят дома на улицах Асфальтной, 24, 42, 47, 79, 111, 117, 139; Кибальчича, 3, 77; Комсомольской, 22; Котовского, 19; Московской, 15; Привокзальной, 28, 42, 56; Школьной, 24, 26. В это время полностью обесточат улицы Известковую, Ладыгина, Липецкую, Неделина, Фридриха Энгельса, а также посёлок Казинку.

С 9:00 до 13:00 погрузятся во мрак жители улиц Индустриальной, 169, 224; Котовского, 23; Сырской, 1, 3 - 9, 10-17, 17а, 18-27, 29, 57, 57б, 75; Школьной, 9, 24, 26, 28; в переулке Ивана Кочубея, 1.

С 9:00 до 14:00 вывернут рубильники в переулке Крымском, 2, 4, 6, 8; на улице Депутатской, в переулках Верещагина и Верхнем. С 14:00 до 19:00 – на улицах Воровского, Депутатской, Чкалова.

Пробки

Первая пробка красного цвета образовалась сегодня прямо под окнами городской администрации – на пересечении улиц Советской и Фрунзе в сторону Центрального рынка. Желтых участков на электронных картах города уже видимо-невидимо. Приложениями «Яндекс-пробки» или их похожими аналогами мы и советуем пользоваться, чтобы установить все заторы на вашем маршруте и по возможности их объехать.

Баттл оркестров: Красноярск & Липецк (12+)

Интереснейший концерт пройдет сегодня в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2): совместное выступление двух коллективов — Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина под руководством Валерия Шелепова и Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов под управлением Василия Моисеенко.







Прозвучит классическая и народная музыка, и даже фьюжн-обработка на тему плясовой песни «Камаринская».

«Без рояля» (6+)

А в липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится концерт «Без рояля».

Участвуют Эльвира Бокова (виолончель), Елизавета Халина (скрипка), Дмитрий Стульнев (ударные), Дарья Щербакова (гитара, Тамбов). А вот рояля, как следует из названия, не будет…





Эльвира Бокова



В программу концерта войдут оригинальные сочинения и музыкальные переложения произведений зарубежных композиторов для ансамбля. Исполнители вам сами расскажут об этих произведениях.

Гарри Поттер (12+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) продолжают радовать коллективными просмотрами саги о мальчике-волшебнике, который выжил. Сегодня в 19:01 покажут шестую часть серии под названием «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Великобритания, США, 2009. Режиссёр Дэвид Йейтс.



Кадр из фильма



Теперь не только мир волшебников, но и обыкновенные люди (маглы) ощущают на себе всевозрастающую силу Волан-де-Морта. Гарри подозревает, что в опасность затаилась даже в самом Хогвартск, но Дамблдор больше сосредоточен на том, чтобы подготовить его к финальной схватке. Вместе они пытаются разгадать секрет бессмертия Волан-де-Морта, а для этого Дамблдор приглашает на должность преподавателя своего старинного друга - профессора Горация Слизнорта. Но этот бонвиван и не подозревает, что как раз от него Дамблдор надеется заполучить самую важную информацию о крестражах.

Трейлер «Трёх богатырей» (0+)

Кстати, о любимых фильмах. Прокатная компания «Волга» и анимационная студия «Мельница» представили трейлер 12-го полнометражного мультфильма из франшизы «Три богатыря». Он будет называться «Три богатыря и пуп земли».

По сюжету Змей Горыныч внезапно находит маленького динозавра. В итоге героям мультика предстоит отправиться в прошлое, где вместе с огромными ящерицами живут и первобытные люди.

Фильм выйдет на экраны 28 декабря.

Молодёжный фестиваль (12+)

В Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35) стартовал фестиваль для модных и современных Modernus fest. Сегодня в 13:00 пройдёт мастер-класс по граффити, завтра – танцевальное занятие, которое проведут участники проекта ТНТ «Танцы».







Слушания по бюджету (16+)

Вы считаете, что деньги из городской казны тратится не так, как вам бы хотелось? Тогда у вас есть шанс заявить о своих предложениях. Для этого нужно принять участие в слушаниях по бюджету Липецка на ближайшие три года. Они пройдут в городском Совете депутатов (ул. Советская, 22).







По закону принять участие может любой житель города. Если удастся отпроситься с работы…

Главный пристав всё расскажет об алиментах

Сегодня приём граждан проведёт руководитель управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области Глеб Макаров. Встреча в 16:00 в здании управления на улице Терешковой, 14/3 будет посвящена вопросам алиментов. Записаться на приём ещё не поздно сайте УФССП России по Липецкой области или по телефону: +7 (4742) 36-88-19.





Фото УФССП по Липецкой области

Граждан призывают иметь при себе паспорт, правда, непонятно, покажет ли г-н Макаров в ответ вам свой «аусвайс».

Карьерные планы липчан

Липчане – те ещё карьеристы, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. 23% опрошенных заявили, что в 2024 году хотят пройти обучение или повысить свою квалификацию. 18% профессиональной целью на будущий год является повышение доходов, у 11% — рост в должности. Об успешном завершении начатых в нынешнем году проектов заявили только 8% липчан, а это значит, что личную карьеру ставят всё-таки выше результатов труда.

2% липчан хотят освоить новые служебные обязанности, 1% - выучить иностранный язык.







20% опрошенных не ставят профессиональных целей на 2024 год, проще говоря, им всё по…

Дорогие липчане! У нас с вами могут быть самые разные взгляды на профессиональный и личностный рост, но в одном мы сойдёмся точно – никак нельзя упускать из виду важные события, которые происходят каждый день. Жителям Липецкой области очень просто следить за новостями, нужно лишь не забывать про электронное имя Липецка и чаще заходить на GOROD48. У нас 24/7 вы найдёте информацию обо всех важных и достойных событиях, будете в курсе всего. Ждём вас на сайте снова и снова.