Происшествия
39 минут назад
Охрана пыталась снять мужчину с вагона, а он схватился за провод
Появилось еще одно видео несчастного случая на елецкой железной дороге.
В сети появилось еще одно видео с инцидентом на елецкой железной дороге, когда мужчину ударило током от контактной сети.
Судя по ролику, мужчину пыталась снять с вагона охрана. Но он почему-то схватился за провод контактной сети. В этот момент произошла вспышка и мужчина свалился с ног на вагон.
Напомним, инцидент произошел утром 23 ноября в Ельце на перегоне рядом с железнодорожным депо. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в елецкую городскую больницу, врачи которой решили транспортировать мужчину в Липецкий областной ожоговый центр. У пострадавшего диагностированы перелом ноги, электротравма и обширные ожоги головы, туловища, руки, которой схватился за провод, ноги, ожог дыхательных путей. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
Судя по ролику, мужчину пыталась снять с вагона охрана. Но он почему-то схватился за провод контактной сети. В этот момент произошла вспышка и мужчина свалился с ног на вагон.
Напомним, инцидент произошел утром 23 ноября в Ельце на перегоне рядом с железнодорожным депо. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в елецкую городскую больницу, врачи которой решили транспортировать мужчину в Липецкий областной ожоговый центр. У пострадавшего диагностированы перелом ноги, электротравма и обширные ожоги головы, туловища, руки, которой схватился за провод, ноги, ожог дыхательных путей. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
Скучно
Мимо проходил