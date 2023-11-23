Происшествия

39 минут назад

Охрана пыталась снять мужчину с вагона, а он схватился за провод

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#удар током #железная дорога #несчастный случай
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Появилось еще одно видео несчастного случая на елецкой железной дороге.

В сети появилось еще одно видео с инцидентом на елецкой железной дороге, когда  мужчину ударило током от контактной сети.

Судя по ролику, мужчину пыталась снять с вагона охрана. Но он почему-то схватился за провод контактной сети. В этот момент произошла вспышка и мужчина свалился с ног на вагон.

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Напомним, инцидент произошел утром 23 ноября в Ельце на перегоне рядом с железнодорожным депо. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в елецкую городскую больницу, врачи которой решили транспортировать мужчину в Липецкий областной ожоговый центр. У пострадавшего диагностированы перелом ноги, электротравма и обширные ожоги головы, туловища, руки, которой схватился за провод, ноги, ожог дыхательных путей. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
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#удар током #железная дорога #несчастный случай
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Комментарии (2)

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Скучно

27 минут назад
было?
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Мимо проходил

29 минут назад
Если ума сейчас нет ,то их вообще они ему ни к чему
ответить
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