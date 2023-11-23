Происшествия
10 минут назад
Пораженный током на железной дороге мужчина остался жив
Его доставят в областной ожоговый центр с помощью санавиации.
Пораженный ударом тока от контактной сети железной дороги мужчина, остался жив.
Как стало известно GOROD48, сначала его госпитализировали в городскую елецкую больницу имени Семашко с электротравмой и переломом ноги. В больнице решили перенаправить пациента в областной ожоговый центр. В Липецк его доставят с помощью санавиации.
Напомним, сегодня утром мужчина забрался на железнодорожный вагон на переезде в елецкое депо и зачем-то взялся за провод контактной сети. Его ударило током. Происходящее сняли на видео очевидцы.
Как стало известно GOROD48, сначала его госпитализировали в городскую елецкую больницу имени Семашко с электротравмой и переломом ноги. В больнице решили перенаправить пациента в областной ожоговый центр. В Липецк его доставят с помощью санавиации.
Напомним, сегодня утром мужчина забрался на железнодорожный вагон на переезде в елецкое депо и зачем-то взялся за провод контактной сети. Его ударило током. Происходящее сняли на видео очевидцы.