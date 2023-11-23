Происшествия

10 минут назад

Пораженный током на железной дороге мужчина остался жив

307
#удар током #железная дорога #несчастный случай
Пораженный током на железной дороге мужчина остался жив

Его доставят в областной ожоговый центр с помощью санавиации.

Пораженный ударом тока от контактной сети железной дороги мужчина, остался жив.

Как стало известно GOROD48, сначала его госпитализировали в городскую елецкую больницу имени Семашко с электротравмой и переломом ноги. В больнице решили перенаправить пациента в областной ожоговый центр. В Липецк его доставят с помощью санавиации.



Напомним, сегодня утром мужчина забрался на железнодорожный вагон на переезде в елецкое депо и зачем-то взялся за провод контактной сети. Его ударило током. Происходящее сняли на видео очевидцы.
307
#удар током #железная дорога #несчастный случай

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