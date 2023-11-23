Трагедию на железной дороге в Ельце записали на видео

Мужчина забрался на вагон и зачем-то прикоснулся к контактному проводу, его ударило током.

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Сегодня утром по мессенджерам разошлась видеозапись, сделанная в железнодорожном депо Ельца. На видео мужчину, забравшегося на вагон, поражает разряд тока от контактной линии.



По предварительным данным, запись сделана сегодня. Остался ли жив мужчина, пока неизвестно. В правоохранительных органах видеозапись еще не прокомментировали.

