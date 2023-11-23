Происшествия

48 минут назад

Трагедию на железной дороге в Ельце записали на видео

10 1660
#удар током #железная дорога #несчастный случай
3

Мужчина забрался на вагон и зачем-то прикоснулся к контактному проводу, его ударило током.

Сегодня утром по мессенджерам разошлась видеозапись, сделанная в железнодорожном депо Ельца. На видео мужчину, забравшегося на вагон, поражает разряд тока от контактной линии. 

По предварительным данным, запись сделана сегодня. Остался ли жив мужчина, пока неизвестно. В правоохранительных органах видеозапись еще не прокомментировали.
10 1660
#удар током #железная дорога #несчастный случай
3

Комментарии (10)

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Гость

1 минуту назад
Интересно, на что рассчитывал снимающий ролик когда его в сеть выкладывал,я думаю под статью нужно это подогнать!!!! Интересно, его совесть не мучает, хотя его реакция просто ужас, как будто это у него ежедневно происходит
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ДЭПО

6 минут назад
Почему локомотивная бригада, не среогировала на чп?! Не доложили деж. по станции и т.д. СКР, провести проверку надо, и привлечь машиниста с помощником к ответственности, снять бронь, и отправить на сво.на сво
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yaroslav

14 минут назад
Кто-то жаждет жить умирая от болезней а кто-то так добровольно с ней расстается от малейших трудностей.
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Камень преткновения

15 минут назад
Роман, УК РФ, Статья 125. Оставление в опасности.
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Мурзилка

20 минут назад
Когда же уже начнут сажать тех, кто снимает на свой смартфон вот такие видео?!. Надоели эти уже начинающие видео блогеры!!
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санитар

22 минуты назад
все, себя нужно спасать! До прихода маски-шоу и судилища по статье за диверсию оператору оставались считанные минуты.
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i

23 минуты назад
А почему о происшествиях с пострадавшими людьми население узнаёт из слухов и сарафанного радио? Это деградация СМИ!
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все

27 минут назад
нравится циничность записывающего ролик, нет бы выйти разогнать, поговорить, зачем я лучше сниму видео и выложу чем попытаюсь спасти человека, люди хуже животных стали
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Роман

29 минут назад
Охренеть... Неужели машинист погудеть не мог что бы спугнуть? Высунуться в окно и поорать... Есть статья в УК.называется оставление в опасности...Провести расследование и по результатам привлечь. Или не привлечь.
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Камень преткновения

33 минуты назад
А снимающие видео не попадают под статью ? Неоказание или предотвращение ?
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