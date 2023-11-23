Общество

48 минут назад

«Все коровы простуженные, а людей убивают морально»

10 1389
#сельское хозяйство
7

Владимиру Путину записали видеообращение из Липецкой области о проблемах 40 селян и 314 коров.

В редакцию GOROD48 прислали видео из коровника ООО «Петровский Агрокомплекс» (Агрохолдинг «Доминант»). Ролик был снят 20 ноября в коровнике в Добринском районе. Его автор — скотник этого предприятия. Своё обращение он сопровождает комментарием:

«Творится сплошной беспредел: хотят закрыть коровник, где уже долгое время трудятся местные жители, хотят отобрать работу и возможность кормить свои семьи, администрация не сделала ремонт и не подготовила запас еды для коров на ферме. Люди боятся, не знают, что им делать. В июне также в Совхозе Петровский ферму закрыли, коров продали, людей уволили, деньги с проданных коров понятно куда делись. Вот теперь они добрались и до Новопетровки с такой же целью. Поблизости нет работы, многие люди уже в возрасте и у них нет сил добраться в другое место на работу. Людей уже за людей не считают, ну и о чем говорить, если они коров оставили в таких условиях. А у многих из этих рабочих сыновья, мужья и отцы на СВО. А тут их родственников просто уничтожают, как хотят!»

Эмоциональное обращение продолжается и на самом видеоролике.

«Это специально делается, чтобы развалить сельское хозяйство, убрать коров и сократить людей. Все коровы простуженные, в кормушке снег. А людей убивают морально — сокращают. Власть в нашем совхозе: директора, зоотехники, безопасники, бригадиры, юристы, экономисты понаделали себе оклады по 200 тысяч, а рабочих увольняют. Теперь в Совхозе Петровский будет рассадник криминала — потому что детей будет кормить нечем. Обращаюсь к Мишустину, Матвиенко, Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обратили внимание на Липецкую область, Добринский район: чтобы не вывозили коров и не продавали, людей не увольняли — оставили рабочие места. Если завтра нас уволят — нечем будет коммуналку платить, хлеб покупать, детей в садик и в школу одевать. Потому что здесь в Добринском районе в 100 километрах нет никакой инфраструктуры, негде работать. Вот такая у нас ситуация в Совхозе Петровский творится. С уважением, рабочий коллектив. Всех прошу это видео распространить. Чтобы покупатели видели, каких коров будут покупать. Чтобы все видели, как издеваются над коровами, над скотиной и над людьми! Что ферму развалили, уволили 30 человек, и здесь будут 50 человек увольнять, сокращать, куда-то их девать. Обращаюсь к президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу! От рабочего коллектива прошу вас принять меры, чтобы не разваливали ферму и оставили нам рабочие места!» — Говорится в видеообращении, которое, как оказалось, уже отправили не только нам в редакцию, но и в приёмную президента, а оттуда перенаправили в управление сельского хозяйства Липецкой области.

Как рассказал GOROD48 генеральный директор ООО «Петровский Агрокомплекс» Николай Мищик, после обращения скотника к Владимиру Путину в коровнике уже побывала комиссия из правительства Липецкой области, сегодня-завтра ждут ещё и комиссию из администрации Добринского района.

Оказывается, то, что снег валит коровам на головы и насыпан в кормушках — это аварийная ситуация. В коровнике перед снегопадом сильным ветром сорвало световой конёк на крыше из поликарбоната, а во время метели ставить его на место не стали, чтобы не рисковать жизнью рабочих: забираться на двухскатную металлическую крышу в непогоду было очень опасно. Сейчас световой конёк уже поставили на место и снег в коровник не попадает.

Но вообще снег никак не опасен для коров, хоть и ситуация неприятная. В том же Липецком зоопарке их ближайшие родственники — зубры и яки гуляют по снегу. Правда, домик, хоть и не отапливаемый, в зоопарке у них всё же есть. И он без снега. А тут прям в кормушки и на головы валит…

Что касается второй претензии — пока ещё никого не сократили и не уволили, но коровник, действительно, закрывают, и планируют сделать это уже до конца года.

Болезненный для сотрудников процесс будет идти постепенно: большинству по желанию будут предложены новые рабочие места в агрокомплексе, с кем-то расстанутся по соглашению сторон.

Сейчас в коровнике работают 40 человек. При этом в хозяйстве, в котором трудятся 200 человек, имеются 24 вакансии. В посёлке Совхоза Петровский ООО «Петровский Агрокомплекс» — основной работодатель, помимо коровника, у него есть фермерское хозяйство, строительный цех и ремонтная мастерская, зерновой ток.

Четыре сотрудника коровника: два механизатора и два сварщика уже согласились на переход в рамках агрокомплекса на те же должности. Но вот дояркам придётся сменить сферу деятельности — перейти в полеводство или работать на току. Зарплаты там тоже другие.

Закрытие коровника объясняют экономической целесообразностью — он убыточный. Да и вообще один гектар в полеводстве приносит в 4 раза больше прибыли, чем один гектар в животноводстве. Молочных коров — в закрывающемся коровнике их 314 — сейчас продают.

Уволили ли после этого видеообращения записавшего его мужчину? Нет. Как уверяет директор, такая огласка хоть и обидна, но сейчас не то время — просто так с сотрудником не расстанешься, всё регламентировано законами. Да и вообще никто со скотником по-скотски поступать не собирается: оказывается, и сам директор ООО — местный и односельчан отчасти понимает.
10 1389
#сельское хозяйство
7

Комментарии (10)

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Шедевр

4 минуты назад
сравнить корову с зубром и яком!
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Вождь аула

7 минут назад
Так вот откуда тонны молока,масла,сметаны и творога.Десятки наименований сыров,йогуртов. и всяких растишек.
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Комсомолец Бекетов

7 минут назад
Ребят, без Президента нам всем конец - и работающим, и пенсионерам, и детям. Нас съедят просто. Держитесь за Него!
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Обоз

10 минут назад
Вот к чему приводит оптимизация производства по тренингу БМ.
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Липецк

11 минут назад
И никому нет дела до простых жителей. Приехали комиссии и что дальше? Приехали и уехали, а все проблемы остались. Сельскому хозяйству просто неоходимы субсидии от государста. Но опять же главным условием дожно быть сохранение рабочих мест. По содержание коров - у нас огромной количество инстанции, которые должны и обязаны это конторлировать.
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Земляки

14 минут назад
Не только у Вас такое горе.В Воронежской обл,такой же беспредел,коров вырезали,коровники сдали туркам в аренду.Москвичи с земли хотят последнее взять,удобрений и отраву не жалеют.Позор.
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Ужас

16 минут назад
Власть тут ни чего не решит, уже не СССР, всё частное, тут решает бизнес, а государство не в праве контролировать, закрыть что или сокращать кого, если всё законно , то ни чего ни кто не сделает!
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Житель

29 минут назад
Ну конечно, мужик сам себе придумал горе и просто так не побоялся и начал обращения и ролики записывать, а на самом деле все тихо, мирно, дружелюбно, никого не уволят и всех повысят, радуга с утра до вечера, зефирки и пони. Верю.
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Гость

37 минут назад
Вот это ближе к реальности.
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Ник

41 минуту назад
Возбудить уголовное дело об издевательство над животными…
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