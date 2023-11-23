«Все коровы простуженные, а людей убивают морально»

Владимиру Путину записали видеообращение из Липецкой области о проблемах 40 селян и 314 коров.

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В редакцию GOROD48 прислали видео из коровника ООО «Петровский Агрокомплекс» (Агрохолдинг «Доминант»). Ролик был снят 20 ноября в коровнике в Добринском районе. Его автор — скотник этого предприятия. Своё обращение он сопровождает комментарием:



«Творится сплошной беспредел: хотят закрыть коровник, где уже долгое время трудятся местные жители, хотят отобрать работу и возможность кормить свои семьи, администрация не сделала ремонт и не подготовила запас еды для коров на ферме. Люди боятся, не знают, что им делать. В июне также в Совхозе Петровский ферму закрыли, коров продали, людей уволили, деньги с проданных коров понятно куда делись. Вот теперь они добрались и до Новопетровки с такой же целью. Поблизости нет работы, многие люди уже в возрасте и у них нет сил добраться в другое место на работу. Людей уже за людей не считают, ну и о чем говорить, если они коров оставили в таких условиях. А у многих из этих рабочих сыновья, мужья и отцы на СВО. А тут их родственников просто уничтожают, как хотят!»



Эмоциональное обращение продолжается и на самом видеоролике.



«Это специально делается, чтобы развалить сельское хозяйство, убрать коров и сократить людей. Все коровы простуженные, в кормушке снег. А людей убивают морально — сокращают. Власть в нашем совхозе: директора, зоотехники, безопасники, бригадиры, юристы, экономисты понаделали себе оклады по 200 тысяч, а рабочих увольняют. Теперь в Совхозе Петровский будет рассадник криминала — потому что детей будет кормить нечем. Обращаюсь к Мишустину, Матвиенко, Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обратили внимание на Липецкую область, Добринский район: чтобы не вывозили коров и не продавали, людей не увольняли — оставили рабочие места. Если завтра нас уволят — нечем будет коммуналку платить, хлеб покупать, детей в садик и в школу одевать. Потому что здесь в Добринском районе в 100 километрах нет никакой инфраструктуры, негде работать. Вот такая у нас ситуация в Совхозе Петровский творится. С уважением, рабочий коллектив. Всех прошу это видео распространить. Чтобы покупатели видели, каких коров будут покупать. Чтобы все видели, как издеваются над коровами, над скотиной и над людьми! Что ферму развалили, уволили 30 человек, и здесь будут 50 человек увольнять, сокращать, куда-то их девать. Обращаюсь к президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу! От рабочего коллектива прошу вас принять меры, чтобы не разваливали ферму и оставили нам рабочие места!» — Говорится в видеообращении, которое, как оказалось, уже отправили не только нам в редакцию, но и в приёмную президента, а оттуда перенаправили в управление сельского хозяйства Липецкой области.



Как рассказал GOROD48 генеральный директор ООО «Петровский Агрокомплекс» Николай Мищик, после обращения скотника к Владимиру Путину в коровнике уже побывала комиссия из правительства Липецкой области, сегодня-завтра ждут ещё и комиссию из администрации Добринского района.



Оказывается, то, что снег валит коровам на головы и насыпан в кормушках — это аварийная ситуация. В коровнике перед снегопадом сильным ветром сорвало световой конёк на крыше из поликарбоната, а во время метели ставить его на место не стали, чтобы не рисковать жизнью рабочих: забираться на двухскатную металлическую крышу в непогоду было очень опасно. Сейчас световой конёк уже поставили на место и снег в коровник не попадает.



Но вообще снег никак не опасен для коров, хоть и ситуация неприятная. В том же Липецком зоопарке их ближайшие родственники — зубры и яки гуляют по снегу. Правда, домик, хоть и не отапливаемый, в зоопарке у них всё же есть. И он без снега. А тут прям в кормушки и на головы валит…



Что касается второй претензии — пока ещё никого не сократили и не уволили, но коровник, действительно, закрывают, и планируют сделать это уже до конца года.



Болезненный для сотрудников процесс будет идти постепенно: большинству по желанию будут предложены новые рабочие места в агрокомплексе, с кем-то расстанутся по соглашению сторон.



Сейчас в коровнике работают 40 человек. При этом в хозяйстве, в котором трудятся 200 человек, имеются 24 вакансии. В посёлке Совхоза Петровский ООО «Петровский Агрокомплекс» — основной работодатель, помимо коровника, у него есть фермерское хозяйство, строительный цех и ремонтная мастерская, зерновой ток.



Четыре сотрудника коровника: два механизатора и два сварщика уже согласились на переход в рамках агрокомплекса на те же должности. Но вот дояркам придётся сменить сферу деятельности — перейти в полеводство или работать на току. Зарплаты там тоже другие.



Закрытие коровника объясняют экономической целесообразностью — он убыточный. Да и вообще один гектар в полеводстве приносит в 4 раза больше прибыли, чем один гектар в животноводстве. Молочных коров — в закрывающемся коровнике их 314 — сейчас продают.



Уволили ли после этого видеообращения записавшего его мужчину? Нет. Как уверяет директор, такая огласка хоть и обидна, но сейчас не то время — просто так с сотрудником не расстанешься, всё регламентировано законами. Да и вообще никто со скотником по-скотски поступать не собирается: оказывается, и сам директор ООО — местный и односельчан отчасти понимает.