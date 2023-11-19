Происшествия

сегодня, 10:10

Ельчанин вложился в золотые монеты и потерял около 100 тысяч рублей

4 387
#мошенничество
Ельчанин вложился в золотые монеты и потерял около 100 тысяч рублей

Покупка монет произошла через взломанный мошенниками аккаунт в соцсетях

Житель Ельца искал способы выгодного инвестирования и предположил, что в нынешнее время если вкладываться, то в золото, которое всегда можно будет перепродать «с наваром».

- На просторах Интернета он нашёл контакт человека, который торговал монетами. Молодой человек изучил отзывы на продавца, пообщался с ним в соцсетях, обсудил все детали приобретения товара. Ему понравились две монеты советского периода, и он перевёл 96 000 рублей на указанный счёт. Спустя несколько минут ельчанину написал тот же мужчина и сообщил, что его взломали, и он долгое время не мог восстановить доступ к своему аккаунту. За то время, как мужчина пытался вернуть личную страницу, мошенники от его имени успели совершить несколько сделок с гражданами различных регионов, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
4 387
#мошенничество

Комментарии (4)

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Маск Илон

25 минут назад
Лучше бы инвестировал в производство губозакаточных машин.
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Дав

28 минут назад
Правильная идея вложение средств
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1

сегодня, 10:37
Рано продал. В металлы горизонт инвестирования - под старость.
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Приветствую

сегодня, 10:20
Вас,халявщики.
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