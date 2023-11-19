Ельчанин вложился в золотые монеты и потерял около 100 тысяч рублей

Покупка монет произошла через взломанный мошенниками аккаунт в соцсетях

Житель Ельца искал способы выгодного инвестирования и предположил, что в нынешнее время если вкладываться, то в золото, которое всегда можно будет перепродать «с наваром».



- На просторах Интернета он нашёл контакт человека, который торговал монетами. Молодой человек изучил отзывы на продавца, пообщался с ним в соцсетях, обсудил все детали приобретения товара. Ему понравились две монеты советского периода, и он перевёл 96 000 рублей на указанный счёт. Спустя несколько минут ельчанину написал тот же мужчина и сообщил, что его взломали, и он долгое время не мог восстановить доступ к своему аккаунту. За то время, как мужчина пытался вернуть личную страницу, мошенники от его имени успели совершить несколько сделок с гражданами различных регионов, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

