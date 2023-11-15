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Липецкая вечЁрка: очередная коммунальная авария, во сколько городу обойдется Новый год и Шаман с цветами
Сегодня, 15 ноября, рабочие весь день устраняли коммунальную аварию на улице Фрунзе, управление главного смотрителя собирается потратить на новогоднее украшение города 10 миллионов рублей, и в Липецк приехал Шаман.
Жильцы чертовы дюжины домов на улицах Фрунзе, Скороходова и Коммунальной остались без воды. На фрунзе частично перекрыта дорога, в связи с чем изменены шесть автобусных маршрутов.
К вечеру стало известно, что аварийные бригады вырезали поврежденный участок трубы и начали менять его на новый. По оптимистичным прогнозам, к утру вода вернется в дома липчан.
В общей сложности новости о коммунальной аварии собрали более 70-ти недовольных комментариев.
— Вот бы нефть нашли, — размечтался пипецк.
— Так там же асфальт только уложили новый?! Цирк шапито, — напомнил Житель.
— Коммунальная, 14 тоже нет воды. Почему полностью не озвучивают масштабы катастрофы? Хватит врать! — возмутилась Анфиса.
Управление главного смотрителя намерно потратить 10 000 000 рублей на украшение Липецка. Именно на такую сумму объявлены торги.
Жаль только ничего нового не предвидится. Центром гуляний будет, как и в прежние годы площадь Петра с композицией «Алиса в стране Чудес».
Самые высокие, 18-метровые, сборные ели украсят площадь Соборную и «Университетский». Установят ели также на площадях Константиновой, Клименкова и перед областным Центром культуры и народного творчества, в Матырском и на улице Осипенко.
Новогоднее убранство должно быть готово к 15 декабря и простоит до середины февраля 2024 года.
— Какая сказка Алиса в стране чудес? У нас весь город с департаментами отписок сплошные сказки чудеса, — написала ворчиха.
— Для меня не важны украшения, главным подарком стала бы настоящая русская зима со снегом и морозом, — размечтался Евгений.
— Да, а по факту потратят 6, а остальное в карманчик к праздникам, — не поверил в честность чиновников смотритель зоопарка.
Липчане сегодня могли видеть популярного певца Шамана (Ярослава Дронова). Он возложил цветы к недавно установленному памятнику Александру Невскому, который украшает цитата из его песни: «Встанем Герои России останутся в наших сердцах до конца».
Сегодня Шамана дает концерт во Дворце спорта «Звездный», а накануне исполнилось 760 лет со дня смерти древнерусского князя Александра Невского.
Сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег, а завтра днем в Липецке снова дожди. Температура будут колебаться от +3 до +5 градусов. Не забудьте захватить зонт, когда будете выходить из дома.
Электорат