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сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: очередная коммунальная авария, во сколько городу обойдется Новый год и Шаман с цветами

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#вечЁрка #коммунальная авария #Новый год #Шаман
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Липецкая вечЁрка: очередная коммунальная авария, во сколько городу обойдется Новый год и Шаман с цветами

Сегодня, 15 ноября, рабочие весь день устраняли коммунальную аварию на улице Фрунзе, управление главного смотрителя собирается потратить на новогоднее украшение города 10 миллионов рублей, и в Липецк приехал Шаман.

Это уже не смешно, но в Липецке произошла очередная крупная коммунальная авария! Накануне поздно вечером у дома №11 по улице Фрунзе  прорвало водопровод диаметром 300 миллиметров. Бригады «РВК-Липецк»  искали место утечки до сегодняшнего вечера.

Жильцы чертовы дюжины домов на улицах Фрунзе, Скороходова и Коммунальной остались без воды. На фрунзе частично перекрыта дорога, в связи с чем  изменены шесть автобусных маршрутов.

К вечеру стало известно, что аварийные бригады вырезали поврежденный участок трубы и начали менять его на новый. По оптимистичным прогнозам, к утру вода вернется в дома липчан.

В общей сложности новости о коммунальной аварии собрали более 70-ти недовольных комментариев.

 — Вот бы нефть нашли, — размечтался пипецк.

 — Так там же асфальт только уложили новый?! Цирк шапито, — напомнил Житель.

 — Коммунальная, 14 тоже нет воды. Почему полностью не озвучивают масштабы катастрофы? Хватит врать! — возмутилась Анфиса.

Управление главного смотрителя намерно потратить 10 000 000 рублей на украшение Липецка. Именно на такую сумму объявлены торги.

Жаль только ничего нового не предвидится. Центром гуляний будет, как и в прежние годы площадь Петра с композицией «Алиса в стране Чудес».

Самые высокие, 18-метровые, сборные ели украсят площадь Соборную и «Университетский». Установят ели также на площадях Константиновой, Клименкова и перед областным Центром культуры и народного творчества, в Матырском и на улице Осипенко.

Новогоднее убранство должно быть готово к 15 декабря и простоит до середины февраля 2024 года.

 — Какая сказка Алиса в стране чудес? У нас весь город с департаментами отписок сплошные сказки чудеса, — написала ворчиха.

 — Для меня не важны украшения, главным подарком стала бы настоящая русская зима со снегом и морозом, — размечтался Евгений.

 — Да, а по факту потратят 6, а остальное в карманчик к праздникам, — не поверил в честность чиновников смотритель зоопарка.

Липчане сегодня могли видеть популярного певца Шамана (Ярослава Дронова). Он возложил цветы к недавно установленному памятнику Александру Невскому, который украшает цитата из его песни: «Встанем Герои России останутся в наших сердцах до конца».


Сегодня Шамана дает концерт во Дворце спорта «Звездный», а накануне исполнилось 760 лет со дня смерти древнерусского князя Александра Невского.

Сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег, а завтра днем в Липецке снова дожди. Температура будут колебаться от +3 до +5 градусов. Не забудьте захватить зонт, когда будете выходить из дома.
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#вечЁрка #коммунальная авария #Новый год #Шаман
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