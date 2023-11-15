Погода в Липецке

12 минут назад

В Липецкой области ночью пройдут дождь с мокрым снегом

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#снег #дождь
В Липецкой области ночью пройдут дождь с мокрым снегом

16 ноября территория Липецкой области окажется в области пониженного давления — местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег и снег), в отдельных районах ожидается туман, гололедица.  

17 ноября атмосферное давление начнет расти, в большинстве областей ЦФО (в том числе в Липецкой области) пройдет небольшой снег, на юге местами с мокрым снегом. 18 ноября в области повышенного атмосферного давления осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 ноября — 1-3 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 18 ноября — 3-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, местами туман, днем небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Ночью температура воздуха от -1 до +4 градусов, днем она составит от +2 до +7 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие  дождь и мокрый снег, днем небольшие дожди. Температура воздуха ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

День 16 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 19 градусов мороза. 

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#снег #дождь

Комментарии (1)

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Вася

4 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
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