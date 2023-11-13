В Липецкой области заработала «горячая линия» по услугам такси и каршеринга

Можно получить консультации по вопросам правил оказания транспортных услуг и защиты прав потребителей при пользовании такси и каршеринга.

С 13 по 24 ноября в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области открыта «горячая линия» по услугам такси и каршеринга.



По телефону «горячей линии» можно получить консультации специалистов по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршеринга, деятельности агрегаторов такси.



Консультации можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам: 30-88-52, 30-88-55, 30-88-6, в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по телефонам: 74-06-00, 74-06-08, 25-09-07, 74-07-32, 30-86-54, 27-63-71, 30-86-94, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах по номерам: (код 47467) 2-07-78, 6-05-00, 2-66-65, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-47, 2-44-12, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.