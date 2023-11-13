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В Липецкой области заработала «горячая линия» по услугам такси и каршеринга

6 532
#права потребителей #Роспотребнадзор
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В Липецкой области заработала «горячая линия» по услугам такси и каршеринга

Можно получить консультации по вопросам правил оказания транспортных услуг и защиты прав потребителей при пользовании такси и каршеринга.

С 13 по 24 ноября в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области открыта «горячая линия» по услугам такси и каршеринга.

По телефону «горячей линии» можно получить консультации специалистов по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршеринга, деятельности агрегаторов такси.

Консультации можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам: 30-88-52, 30-88-55, 30-88-6, в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по телефонам: 74-06-00, 74-06-08, 25-09-07, 74-07-32, 30-86-54, 27-63-71, 30-86-94, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах по номерам: (код 47467) 2-07-78, 6-05-00, 2-66-65, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-47, 2-44-12, в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.
6 532
#права потребителей #Роспотребнадзор
4

Комментарии (6)

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Моисей

30 минут назад
Таксистов и так как липку дерут, хватит вам завистники, нашли алигархов, а неимущие пусть ездят на маршрутке.
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Костя

33 минуты назад
Дима, а ты в магазин ходишь, цену видишь, на заправку заезжаешь, камуналку платишь, так что тебе таксисты не люди? Да? На Нлмк по 50-70 зп, и почему таксист должен его за сотку везти, ну к примеру.
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Роман

38 минут назад
На Матырском град был вчера ливень стеной с крупой.
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Дима

41 минуту назад
Раньше с ост 7 микр до Меркулова 31 поездка стоила 160-180 а с нынешнего лето 300-350. А бывает и под 500.
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Мужик с Липецка

52 минуты назад
Каршеринг?! Зачем эти иностранные словечки? Что нельзя просто на родном языке назвать - аренда?!
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Спецназовец Игорéк

56 минут назад
Зачем кормить этих таксистов, когда есть автобусы?!
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