Общество
48 минут назад
В Липецке прозвучала проверочная сирена
Проверялась исправность системы оповещения.
Сирена зазвучала ровно в 10:40. Также экстренный сигнал «Внимание всем!» распространяли через громкоговорители, на теле- и радиоканалах.
Проверка систем оповещения проводится в России дважды в год: весной и осенью, чтобы убедиться в их исправности. Липчан о ней предупреждали заблаговременно: сообщения о проверке появлялись, начиная с 27 февраля.
Комментарии (6)