Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
В Липецке зацвели пролески
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Происшествия
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
Недовольный клиент «заминировал» организацию
Происшествия
Весенняя капель застучала в квартире на Космонавтов
Общество
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
В Липецке прозвучала проверочная сирена
Общество
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом
Спорт
На улице 9 Декабря в пожаре пострадала пожилая пара
Происшествия
Общество
332
48 минут назад
6

В Липецке прозвучала проверочная сирена

Проверялась исправность системы оповещения.

В Липецке сегодня прошла плановая проверка системы оповещения.

Сирена зазвучала ровно в 10:40. Также экстренный сигнал «Внимание всем!» распространяли через громкоговорители, на теле- и радиоканалах.

Проверка систем оповещения проводится в России дважды в год: весной и осенью, чтобы убедиться в их исправности. Липчан о ней предупреждали заблаговременно: сообщения о проверке появлялись, начиная с 27 февраля.
сирена
система оповещения
Комментарии (6)

!
3 минуты назад
Надо не только проверять, но и до ума доводить - делать сигнал отбоя.
ххх
12 минут назад
в городе может и слышно. а рудник никому не нужен выходит, тут нет людей. ул ударников, окна открыты, тишь да гладь. прилетит что, не узнаем даже. хоть испугаться не успеем
Гость
16 минут назад
При закрытых окнах вообще не чего не слышно
й
16 минут назад
Хорошо же жили
милли
26 минут назад
щас кто то опять начнет говорить что не слышно!!!. сидим на работе.. центр города слышно даже при закрытых окнах !
Алкан лтз
32 минуты назад
Ну да правильно проверить надо! Ато много лет ей не воспользовались не знаем работает или нет!
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
