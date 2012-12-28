Все новости
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке зацвели пролески
Общество
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Упавшее в центре Липецка дерево оперативно убрали
Общество
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Происшествия
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Весенняя капель застучала в квартире на Космонавтов
Общество
В Липецке прозвучала проверочная сирена
Общество
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом
Спорт
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
Происшествия
185
39 минут назад
1

Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов

А ещё одна женщина взяла кредит на 665 000 рублей и перевела все деньги мошенникам.

3 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 66-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка хотела купить на сайте объявлений два подарочных сертификата известного маркетплейса номиналом за 3500 рублей каждый. Но переведя продавцу 7000 рублей, женщина поняла, что её обманули.

21-летняя девушка хотела заработать на бирже. Инвестором она чувствовала себя ровно сутки и успела перевести мошенникам 12 000 рублей.

54-летний грязинец хотел разбогатеть на криптовалюте и перевёл мошенникам 225 000 рублей. Заманчивое предложение он нашёл в Telegram.

38-летний мужчина хотел купить мотоцикл «Ямаха», который ему обящали привезти из-за рубежа. Мужчина перевёл продавцу-мошеннику 152 000 рублей.

34-летнюю женщину четыре дня убеждали, что её деньги в опасности. В результате уговоров она взяла кредит на 665 000 рублей и перевела их мошенникам.

А вот 38-летняя женщина не дала себя обмануть. У неё попросили в долг 18 000 рублей от имени знакомого, но она не только не перевела деньги, но и выяснила правду и обратилась с заявлением в полицию.
мошенничество
0
0
0
0
0

