Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
185
39 минут назад
1
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
А ещё одна женщина взяла кредит на 665 000 рублей и перевела все деньги мошенникам.
21-летняя девушка хотела заработать на бирже. Инвестором она чувствовала себя ровно сутки и успела перевести мошенникам 12 000 рублей.
54-летний грязинец хотел разбогатеть на криптовалюте и перевёл мошенникам 225 000 рублей. Заманчивое предложение он нашёл в Telegram.
38-летний мужчина хотел купить мотоцикл «Ямаха», который ему обящали привезти из-за рубежа. Мужчина перевёл продавцу-мошеннику 152 000 рублей.
34-летнюю женщину четыре дня убеждали, что её деньги в опасности. В результате уговоров она взяла кредит на 665 000 рублей и перевела их мошенникам.
А вот 38-летняя женщина не дала себя обмануть. У неё попросили в долг 18 000 рублей от имени знакомого, но она не только не перевела деньги, но и выяснила правду и обратилась с заявлением в полицию.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)