Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов

А ещё одна женщина взяла кредит на 665 000 рублей и перевела все деньги мошенникам.

3 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 66-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка хотела купить на сайте объявлений два подарочных сертификата известного маркетплейса номиналом за 3500 рублей каждый. Но переведя продавцу 7000 рублей, женщина поняла, что её обманули.21-летняя девушка хотела заработать на бирже. Инвестором она чувствовала себя ровно сутки и успела перевести мошенникам 12 000 рублей.54-летний грязинец хотел разбогатеть на криптовалюте и перевёл мошенникам 225 000 рублей. Заманчивое предложение он нашёл в Telegram.38-летний мужчина хотел купить мотоцикл «Ямаха», который ему обящали привезти из-за рубежа. Мужчина перевёл продавцу-мошеннику 152 000 рублей.34-летнюю женщину четыре дня убеждали, что её деньги в опасности. В результате уговоров она взяла кредит на 665 000 рублей и перевела их мошенникам.А вот 38-летняя женщина не дала себя обмануть. У неё попросили в долг 18 000 рублей от имени знакомого, но она не только не перевела деньги, но и выяснила правду и обратилась с заявлением в полицию.