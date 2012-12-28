Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Происшествия
сегодня, 12:12
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Её откапывали спасатели.
Спасатели УГПСС приехали и откопали вход в дом. С хозяйкой всё хорошо.
Комментарии (4)