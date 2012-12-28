60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега

Её откапывали спасатели.

Сегодня утром в пожарную часть №11 позвонила 60-летняя жительница села Верхнедрезгалово Краснинского округа и сообщила, что не может выйти из дома из-за сошедшего с крыши снега.Спасатели УГПСС приехали и откопали вход в дом. С хозяйкой всё хорошо.