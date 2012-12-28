Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Общество
609
51 минуту назад
2
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно
Вместо заявленного зоотеатра в Липецке действовал контактный зоопарк
Поводом для проверки стало обращение липчанки, которую насторожило, что посетители в, якобы, зоотеатре, гладили и кормили кошек, при этом сцены и манежа, обязательных для представлений, не было. Расписание также не содержало информации о спектаклях.
В работе организаторы задействовали 41 кошку, привезенную из Тулы. Ветеринарные документы оказались не оформлены, животные не прошли клинический осмотр. Помещение представляло собой огороженную конструкцию с зонами для кормления и отдыха.
Предприниматель уже вывез животных в Ростовскую область. Россельхознадзор вынес предостережение и уведомил коллег из других регионов для дальнейшего контроля этого «театра».
Федеральный закон № 498требует лицензирования любых зрелищных мероприятий с животными. Если предприниматель заявил зоотеатр, а по факту открыл контактный зоопарк без сцены и представлений — это нарушение ст. 8.53 КоАП РФ. Также при перевозке животных между регионами нужны ветеринарные документы и клинический осмотр, чего в липецком случае сделано не было. Юрлицу грозит штраф до двухсот тысяч рублей.
0
3
4
1
1
Комментарии (2)