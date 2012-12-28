Все новости
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
В Липецке зацвели пролески
Общество
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Упавшее в центре Липецка дерево оперативно убрали
Общество
В Липецке прозвучала проверочная сирена
Общество
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно
Общество
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом
Спорт
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Общество
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно

Вместо заявленного зоотеатра в Липецке действовал контактный зоопарк

Сотрудники Росельхознадзора по Воронежской, Липецкой и Белгородской областям выявили нарушения при проведении передвижной выставки животных. Индивидуальный предприниматель заявил гастроли зоотеатра, но фактически организовал контактный зоопарк без соответствующего разрешения.

Поводом для проверки стало обращение липчанки, которую насторожило, что посетители в, якобы, зоотеатре, гладили и кормили кошек, при этом сцены и манежа, обязательных для представлений, не было. Расписание также не содержало информации о спектаклях.

В работе организаторы задействовали 41 кошку, привезенную из Тулы. Ветеринарные документы оказались не оформлены, животные не прошли клинический осмотр. Помещение представляло собой огороженную конструкцию с зонами для кормления и отдыха.

Предприниматель уже вывез животных в Ростовскую область. Россельхознадзор вынес предостережение и уведомил коллег из других регионов для дальнейшего контроля этого «театра».

Федеральный закон № 498требует лицензирования любых зрелищных мероприятий с животными. Если предприниматель заявил зоотеатр, а по факту открыл контактный зоопарк без сцены и представлений — это нарушение ст. 8.53 КоАП РФ. Также при перевозке животных между регионами нужны ветеринарные документы и клинический осмотр, чего в липецком случае сделано не было. Юрлицу грозит штраф до двухсот тысяч рублей.
контактный зоопарк
Комментарии (2)

Елена
23 минуты назад
Как же чиновники допустили такое? Так можно в Липецк завести что угодно и кого угодно, проверок нет!
Ответить
гость
44 минуты назад
Почему только обращения граждан, почему чиновники сами не проверяют, почему допускают такие нарушения?
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
