Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно

Вместо заявленного зоотеатра в Липецке действовал контактный зоопарк

Сотрудники Росельхознадзора по Воронежской, Липецкой и Белгородской областям выявили нарушения при проведении передвижной выставки животных. Индивидуальный предприниматель заявил гастроли зоотеатра, но фактически организовал контактный зоопарк без соответствующего разрешения.Поводом для проверки стало обращение липчанки, которую насторожило, что посетители в, якобы, зоотеатре, гладили и кормили кошек, при этом сцены и манежа, обязательных для представлений, не было. Расписание также не содержало информации о спектаклях.В работе организаторы задействовали 41 кошку, привезенную из Тулы. Ветеринарные документы оказались не оформлены, животные не прошли клинический осмотр. Помещение представляло собой огороженную конструкцию с зонами для кормления и отдыха.Предприниматель уже вывез животных в Ростовскую область. Россельхознадзор вынес предостережение и уведомил коллег из других регионов для дальнейшего контроля этого «театра».Федеральный закон № 498требует лицензирования любых зрелищных мероприятий с животными. Если предприниматель заявил зоотеатр, а по факту открыл контактный зоопарк без сцены и представлений — это нарушение ст. 8.53 КоАП РФ. Также при перевозке животных между регионами нужны ветеринарные документы и клинический осмотр, чего в липецком случае сделано не было. Юрлицу грозит штраф до двухсот тысяч рублей.