Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 100 000 рублей

Полицейские от денег отказались, а в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

В Усмани в отношении 33-летнего водителя возбуждено уголовное дело о приготовлении к даче взятки сотрудникам ДПС. Пьяного за рулём его остановили вечером 20 февраля.«По данным следствия, подозреваемый предложил инспекторам 100 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности. Но полицейские от незаконного денежного вознаграждения отказались», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.Водителю теперь грозит до восьми лет лишения свободы. А мог бы отделаться лишением прав и штрафом.