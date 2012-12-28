Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
441
сегодня, 15:17
1
Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 100 000 рублей
Полицейские от денег отказались, а в отношении водителя возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, подозреваемый предложил инспекторам 100 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности. Но полицейские от незаконного денежного вознаграждения отказались», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Водителю теперь грозит до восьми лет лишения свободы. А мог бы отделаться лишением прав и штрафом.
0
1
2
0
0
Комментарии (1)