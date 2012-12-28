Ельчанина застрелили из «Сайги»

Подозреваемый в убийстве арестован до 2 мая.

Елецкий городской суд до 2 мая арестовал 39-летнего мужчину, подозреваемого в совершённом 2 марта убийстве (по части первой статьи 105 УК РФ).«По данным следствия, 2 марта пьяный мужчина в ходе ссоры прицельно выстрелил из охотничьего ружья «Сайга- 12С» в сторону оппонента. Он получил огнестрельное ранение в грудь, от которого в тот же день умер в Елецкой городской клинической больницы им. Н.А. Семашко», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, убитому мужчине было 32 года. До этого с подозреваемым они вместе выпивали.«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначен комплекс судебных экспертиз. Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — добавляют в Следкоме.

Подозреваемый в 2015-м году уже был судим по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».



