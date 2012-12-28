Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
50 минут назад
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Напоследок мужчина снова сел за руль, и снова пьяным.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, петербуржец приехал в Липецк, чтобы сдать водительское удостоверение в Госавтоинспекцию — его лишили прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но напоследок он снова сел за руль, и снова пьяным: сотрудники ДПС задержали его в районе СНТ «Горняк-1».
А в Измалковском округе ранее лишенному прав из-за отказа от медосвидетельствования 45-летнему водителю «Хонды Акцент» назначено 100 часов обязательных работ. Об этом сообщает уже объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области. Но мужчина сел за руль трезвым — просто у него не было на это права. Поэтому его привлекли к административной ответственности, а не к уголовной, и машину ему удалось сохранить.
