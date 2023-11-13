«Люблю грозу в середине ноября, чудит погода видимо не зря» – в Липецкой области зацвели одуванчики

Одуванчики и божьи коровки – таким войдет в историю метеонаблюдений первая декада ноября 2023 года

Как сегодня прокомментировали GOROD48 бушующую в Липецке вечером грозу в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такое явление редкое, случается раз в лет 10, и нынешний ноябрь теплее, чем последние месяцы осени предыдущих лет на 7 градусов.Но и это не все. В паблик GOROD48 в соцсети «ВКонтакте» прислали фото с села Казинка Грязинского района. Там зацвели одуванчики, и полетели божьи коровки.