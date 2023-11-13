Общество

вчера, 23:40

«Люблю грозу в середине ноября, чудит погода видимо не зря» – в Липецкой области зацвели одуванчики

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#гроза #потепление
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«Люблю грозу в середине ноября, чудит погода видимо не зря» – в Липецкой области зацвели одуванчики

Одуванчики и божьи коровки – таким войдет в историю метеонаблюдений первая декада ноября 2023 года

Как сегодня прокомментировали GOROD48 бушующую в Липецке вечером грозу в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такое явление редкое, случается раз в лет 10, и нынешний ноябрь теплее, чем последние месяцы осени предыдущих лет на 7 градусов.

Но и это не все. В паблик GOROD48 в соцсети «ВКонтакте» прислали фото с села Казинка Грязинского района. Там зацвели одуванчики, и полетели божьи коровки.




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#гроза #потепление
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