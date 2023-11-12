«Бывает раз лет в 10» - над Липецком прогремела ноябрьская гроза

Сегодня вечером липчане слышат раскаты грома

На протяжении последнего часа в Липецке слышатся сильные раскаты грома. Об этом липчане уже делятся в социальных сетях.



Как сообщили GOROD48 в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, действительно, грозы в ноябре явление редкое, происходящее примерно раз лет в 10.



- Но точно никто никогда не угадает и не предскажет. Может быть и два года подряд. За последние лет 6 такую случай действительно впервые. Но он ни о чем не говорит. Этот ноябрь отличается от этого же времени за последние годы. Средняя температура на 7 градусов выше нормы. Тепло, вот и гроза. Но гроза в ноябре не является предвестником чего бы то ни было, ни теплой, ни холодной зимы, ни снежной или бесснежной. В общем, ни гром, ни молния не «говорят» ни о чем, - поделился с GOROD48 дежурный синоптик липецкого гидромета.