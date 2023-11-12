Общество

50 минут назад

«Бывает раз лет в 10» - над Липецком прогремела ноябрьская гроза

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#гроза #гром #
4
«Бывает раз лет в 10» - над Липецком прогремела ноябрьская гроза

Сегодня вечером липчане слышат раскаты грома

На протяжении последнего часа в Липецке слышатся сильные раскаты грома. Об этом липчане уже делятся в социальных сетях.

Как сообщили GOROD48 в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, действительно, грозы в ноябре явление редкое, происходящее примерно раз лет в 10.

- Но точно никто никогда не угадает и не предскажет. Может быть и два года подряд. За последние лет 6 такую случай действительно впервые. Но он ни о чем не говорит. Этот ноябрь отличается от этого же времени за последние годы. Средняя температура на 7 градусов выше нормы. Тепло, вот и гроза. Но гроза в ноябре не является предвестником чего бы то ни было, ни теплой, ни холодной зимы, ни снежной или бесснежной. В общем, ни гром, ни молния не «говорят» ни о чем, - поделился с GOROD48 дежурный синоптик липецкого гидромета.
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#гроза #гром #
4

Комментарии (2)

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Магнус

4 минуты назад
Предстоящая Зима в Липецке ожидается неоднородной: будет то на 3-8 градусов холоднее нормы, то на столько же теплее. Будут арктические вторжения и солнце, и циклоны с запада с дождями вместо снега. В целом Зима 2023-2024 ожидается на 2 градуса теплее климата 1991-2020 и короче на 7-9 дней относительно Зим 1960-1991. Весна тоже ожидается относительно ранней ожидается что в начале марта среднесуточная температура во все дни месяца ожидается положительной.
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Татьяна

18 минут назад
Если такое тепло продлится и дальше, к Новому году зазеленеет трава.
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