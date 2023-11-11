Машнин не следил за матчами конкурентов, Медведев считает, что и чемпиону нужно усиление

Послематчевая пресс-конференция главных тренером "Металлурга" и "Новосибирска".

«Металлург» на своём поле сыграл вничью с «Новосибирском» - 0:0.

В другой ситуации этот счёт мог стать приговором и стоить команде места в «Золоте», но конкуренты неожиданно проиграли и теперь липчане празднуют «проходное» 3-е место.

- Во-первых, хочу поздравить футболистов, болельщиков, руководство клуба с выполнением задачи. Мы были от неё далеко, но в итоге добились своего, - сказал счастливый тренер Сергей Машнин, - Были тяжелые времена, которые мы преодолели в первую очередь благодаря футболистам Вы сами видели, как они сегодня бились, сражались на поле. Мы до последнего не интересовались результатами соперников, я узнал, что наши конкуренты проигрывают минут за 5 до финального свистка. Следовательно, нас всё устраивало.

Когда я только заступил на пост главного тренера, я сразу сказал ребятам, чтобы они не смотрели в турнирную таблицу, а смотрели только на свои игры и на очередного соперника. Для нас самая важная игра - предстоящая. И мы шаг за шагом эти игры решали. А сегодня была наиважнейшая (на самом деле с учётом поражений команд Челябинска и Курска «Металлург» занял бы 3-е место даже в случае проигрыша, прим.). Да, не выиграли, но конкуренты оступились, поэтому мы в «Золоте» - всем спасибо.

Мы сегодня сделали мало замен. Это потому, что в такие сложные матчи очень тяжело входить, а цена ошибки просто астрономическая. Все ребята выдержали – вдесятером, на тяжёлом поле. За самоотдачу, самоотверженность отдельно их благодарю.

- Но после удаления Александра Крикуненко напрашивалась замена и выход на его позицию нового центрального защитника. Но вы решили этого не делать.

- Перешли на игру в 4 защитника, а в других линиях ничего ломать не стали. Это принесло результат.

- Каковы дальнейшие планы «Металлурга»?

- Дайте отдохнуть, а?

«Новосибирск» в Липецке обеспечил себе 1-е место по итогам турнира в «Серебре», но от этого получил только моральное удовлетворение. Сибиряки, «Металлург», а также столичная «Родина» и «Челябинск» на равных условиях шагнут в «Золотую группу». А там зимой с нуля начнётся новый двухкруговой турнир с участием 10 команд за 2 прямые путёвки в первую лигу и одно место в стыковых встречах с «Краснодаром-2», победителем турнира в «Золотой» подгруппе. Судя по всему, мысли главного тренера «Новосибирска» Алексея Медведева уже об этом.

- Нам было проще, чем хозяевам. Мы уже гарантировали себе место в «Золоте», а у них ещё ничего не было определено, что гарантировало нервное напряжение. Ведь они выходили на поле, ещё не зная результатов остальных встреч, думали, что игра пойдёт без права на ошибку.

Своей командой в целом доволен. В первую очередь доволен результатом, а по игре.… Даже на таком поле мы старались комбинировать, спокойно без паники выходили из-под прессинга. В обороне и в середине поля нас всё устраивало. В атаке в первом тайме было достаточно подходов, но в завершающей стадии почему-то выбирали неправильные и непонятные решения. В нападении опять сыграли беззубо. И очень не понравился отрезок уже после удаления у соперников. У нас почему-то совсем пропала острота, стали играть на какое-то удержание счёта. Старались сыграть надёжнее, а зачем нам чрезмерная надёжность? Ведь на «Новосибирск» ничего не давило, нужно было обострять игру, играть вперёд. Мы старались освежить игру заменами, выпускали атакующих футболистов, но это не принесло результата. Возможно сказалась накопившаяся усталость к концу первой части сезона. В первую очередь речь о психологической усталости: все игры были тяжелыми, наперетяг. Соперники все равные и они забирают очень много эмоций и энергии.

Сейчас немного отдохнём и нужно будет уже самым серьёзным образом готовиться к весне. Там будут другие соперники, будет ещё тяжелее.

Поздравляю хозяев – молодцы! Рад за Липецк: после неудачного первого круга прибавили во втором, а концовку провели очень мощно и залетели в зачетную «четвёрку». Что ж, увидимся снова весной.

- Вы планируете укреплять состав с учётом перехода в «Золото»?

- Любая команда вам ответит, что хочет укрепить состав. Но кем? Кто в разгар сезона отпустит хорошего футболиста?! У всех контракты, минимум, на год – до конца сезона. За игроков на контрактах нужно платить отступные – миллионы рублей. Вряд ли кто-то будет так сильно раскошеливаться зимой. Желание то у нас есть и видны позиции, которые требуют усиления. Будем пытаться кого-то найти.