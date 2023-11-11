Машнин вывел «Металлург» в «Золото», болельщики унесли его на руках

Сегодня наша команда не сумела обыграть лидера, но катастрофы не случилось: конкуренты расступились сами.

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Липецкий «Металлург» не смог сегодня решить задачу-максимум и победить лидера «Новосибирск» на своём поле, встреча завершилась вничью – 0:0.

В другой ситуации эта ничья обернуться катастрофой и стоить «сталеварам» выхода в «Золотую подгруппу». Но конкуренты сегодня дружно проиграли: «Челябинск» в Перми «Амкару» - 0:1, а курский «Авангард» в Москве «Чертаново» - 1:2. Это означает, что независимо от сегодняшнего результата «Металлургу» досталась путёвка в «Золото» с 3-го места, а значит – задача на первую часть сезона-2023/24 выполнена.

В этом году липчанам отчаянно везёт. Как тут не вспомнить, что минувшим летом команда под руководством Сергея Первушина не сумела занять одно из первых 5 мест в своей группе и вообще не должны была выступать в «Серебре», а по сути – вылетела в третий дивизион, но из-за отказа двух вышестоящих команд получила шанс.

Сегодня «Металлург» нужно похвалить за шаг вперёд, но по факту он был сделан не без посторонней помощи.

Сергей Машнин не стал вносить никаких изменений в стартовый состав по сравнению с прошлой победной игрой в Белгороде (4:0), в которой, как оказалось, мы и набрали необходимые очки для следующего этапа. В основе опять вышел Алексей Рыбин, а любимец местных болельщиков Сергей Мосиян (прошлую игру пропускал из-за перебора жёлтых карточек) вышел на замену к «шапочному разбору» на 86-й минуте.

Вероятно, если бы «Металлург» забил гол в первом тайме, игра пошла бы по-другому. И ведь моменты для этого были. На 15-й минуте моторный Артур Арустамян вскрыл левый фланг и перевёл мяч на дальнюю штангу, где латераль Максим Елеев вовремя отклеился от защитника и с лёту бил в упор – вратарь сибиряков Максим Киселёв успел среагировать.

На 26-й минуте Даниил Черняков пасом чуть назад снабдил мячом Максима Болдырева, тот зряче был с линии штрафной, но на пути мяча встал защитник. Тут же липчане подали угловой: Черняков навесил на дальнюю штангу, где лысая голова бившего в падении «рыбкой» центрального защитника Александра Крикуненко не сумела договориться с мячом: тот прошёл в сантиметрах от штанги.

В первом тайме «Металлург» переиграл «Новосибирск»: 58 % владения мячом против 42, статистика ударов: 8 – 4 (в створ – 2 – 1), 3 – 2 по угловым… Но во втором тайме тренер гостей Алексей Медведев сумел выровнять игру, а затем «Новосибирск» и вовсе превратился в «хищника», преследующего жертву. Случилось это на 58-й минуте, когда Крикуненко получил вторую жёлтую карточку, а вместе с ней и удаление.

Вдесятером липчане больше играли от обороны, тем более, что информация о том, что конкуренты «забуксовали» оперативно доставлялась на тренерскую скамейку, а через неё и на поле.

Медведев же методично усиливал атаку, выпустив на поле острого полузащитника Владислава Тюрина (3 гола в сезоне), нападающего Никиту Рожкова (4 гола). Но к чести «Металлурга» он не занервничал, а грамотно «засушил» игру и, по сути, ничего острого у своих ворот создать не позволил, потому нулевой итог закономерен.Победная серия липчан прервалась, но беспроигрышная достигла уже 5-ти матчей.



- Удаление могло сыграть с нами злую шутку, а по сути, сыграло добрую. Мы сплотились и бились за себя, за удаленного Сашу Крикуненко, - сказал после матча Артур Арустамян, - В итоге добились ничьей, которая с учётом результатов конкурентов для нас, как победа. Конечно, хотели сами победить, но «Новосибирск» - хорошая команда, пришлось непросто.

«Новосибирск» стал победителем «Серебра», второе место заняла столичная «Родина», третье – «Металлург», четвертое – «Челябинск». Эти команды и продолжат весной борьбу в «Золоте». Курский «Авангард» и ивановский «Текстильщик» остаются в «Серебре», а вылетают «Форте» (Таганрог), «Амкар» (Пермь), столичное «Чертаново» и давно бросивший бороться белгородский «Салют».

И ещё. Нападающий Денис Сёмин хоть и не забил сегодня, но выиграл гонку бомбардиров в «Серебре». Для этого ему хватило всего 7 мячей. Столько же забили ельчанин Дмитрий Лаврищев из «Форте» и Евгений Мухин из «Авангарда», но у них по одному голу с пенальти. Сёмин же все голы забивал с игры.

Сезон продолжится весной 2024 года.