Общество
33 минуты назад
«Александр решил заработать на крови бойцов, участвующих в спецоперации»
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Общественник Андрей Трофименков попросил силовиков разобраться с продавцом медали «Участник СВО».
Липецкой общественник Андрей Трофименков обратился в прокуратуру области с просьбой дать правовую оценку действиям продавца наград на сайте «Авито».
«Александр (так он зарегистрирован на «Авито») решил заработать на крови бойцов, участвующих в спецоперации. На этом сервисе он выставил объявление о продаже медалей с незаполненным удостоверением. На его странице можно найти много разных наград. Но именно эта возмутила особенно. Продаёт он не медали, а свою совесть. Свою Родину продаёт. Продает заслуги тех бойцов, которые нас защищают! Прошу Прокуратуру Липецкой области и Следственный комитет наказать его по всей строгости закона!».
Андрей Трофименков также просит прокуратуры выяснить, как этот самый Александр заполучил награды, кто из должностных лиц к этому причастен. «Вся цепочка таких торговцев должна ответить!»
Медаль в футляре с незаполненным удостоверением Александр продавал за 3 тысячи рублей. Связаться с продавцом не удалось. При этом из поиска в интернете по ключевым словам «медаль «Участник СВО», купить», можно узнать, что эту награду продают как «медаль сувенирную» с начальной ценой в 990 рублей. На маркет-плейсе wildberries.ru медаль продают за 524 рубля. В аннотации к товару сказано: «медаль из латуни диаметром 32 мм. В центральной части аверса медали расположена пятиконечная звезда как орден Красной Звезды. У бортика по кругу лавровый венок, внизу перевит лентой. На реверсе медали в центральной части расположен гербовая эмблема МО РФ, под ней в три строки написано: участнику специальной военной операции», а в дополнительной информации указано: страна производства — Китай.
На сайте Минобороны РФ говорится, что эта награда — ведомственная. Она учреждена приказом министра обороны России от 10 августа 2022 года. Согласно положению, медалью награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ за: «1. разумную инициативу, усердие и отличие по службе; 2. безупречную и эффективную гражданскую службу; 3. добросовестное исполнение трудовых обязанностей; 4. непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции; 5. успешное выполнение задач, способствующих достижению целей специальной военной операции».
В пресс-службе прокуратуре области GOROD48 сообщили, что статьей 324 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за приобретение и сбыт государственных наград.
Прокуратура уже получила обращение от Андрея Трофименкова по вопросу продажи медали «Участник СВО»: «По жалобе будет проведана проверка».
Однако в тамбовской военной прокуратуре нам сообщили, что эта медаль — не государственная награда, а ведомственная. И что за покупку и продажу таких наград не предусмотрено уголовной ответственности.
«Александр (так он зарегистрирован на «Авито») решил заработать на крови бойцов, участвующих в спецоперации. На этом сервисе он выставил объявление о продаже медалей с незаполненным удостоверением. На его странице можно найти много разных наград. Но именно эта возмутила особенно. Продаёт он не медали, а свою совесть. Свою Родину продаёт. Продает заслуги тех бойцов, которые нас защищают! Прошу Прокуратуру Липецкой области и Следственный комитет наказать его по всей строгости закона!».
Андрей Трофименков также просит прокуратуры выяснить, как этот самый Александр заполучил награды, кто из должностных лиц к этому причастен. «Вся цепочка таких торговцев должна ответить!»
Медаль в футляре с незаполненным удостоверением Александр продавал за 3 тысячи рублей. Связаться с продавцом не удалось. При этом из поиска в интернете по ключевым словам «медаль «Участник СВО», купить», можно узнать, что эту награду продают как «медаль сувенирную» с начальной ценой в 990 рублей. На маркет-плейсе wildberries.ru медаль продают за 524 рубля. В аннотации к товару сказано: «медаль из латуни диаметром 32 мм. В центральной части аверса медали расположена пятиконечная звезда как орден Красной Звезды. У бортика по кругу лавровый венок, внизу перевит лентой. На реверсе медали в центральной части расположен гербовая эмблема МО РФ, под ней в три строки написано: участнику специальной военной операции», а в дополнительной информации указано: страна производства — Китай.
На сайте Минобороны РФ говорится, что эта награда — ведомственная. Она учреждена приказом министра обороны России от 10 августа 2022 года. Согласно положению, медалью награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ за: «1. разумную инициативу, усердие и отличие по службе; 2. безупречную и эффективную гражданскую службу; 3. добросовестное исполнение трудовых обязанностей; 4. непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции; 5. успешное выполнение задач, способствующих достижению целей специальной военной операции».
В пресс-службе прокуратуре области GOROD48 сообщили, что статьей 324 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за приобретение и сбыт государственных наград.
Прокуратура уже получила обращение от Андрея Трофименкова по вопросу продажи медали «Участник СВО»: «По жалобе будет проведана проверка».
Однако в тамбовской военной прокуратуре нам сообщили, что эта медаль — не государственная награда, а ведомственная. И что за покупку и продажу таких наград не предусмотрено уголовной ответственности.
2 828
А как же
Неравнодушная