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сегодня, 13:36
Фейковый Telegram-канал появился у начальника еще одного управления
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С фейкового канала идет рассылка недостоверной информации.
Мошенники создали фейковый телеграм-канал начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области Михаила Маринина.
С фейкового канала ведется рассылка недостоверной информации.
«В действительности никакие сообщения Михаилом Валериевичем не рассылаются. Будьте внимательны!», — предупреждают в управлении физкультуры и спорта.
В последнее время в Липецкой области участились случаи, когда аферисты создают фейковые аккаунты руководителей органов государственной власти и пытаются выведать у жителей региона конфиденциальную информацию. Ранее в Telegram появились фальшивые аккаунты вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, мэра Ельца Евгения Боровских, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова и других. А буквально вчера вечером мошенники создали фейковый Telegram-канал Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана.
Фото - sport48.ru
С фейкового канала ведется рассылка недостоверной информации.
«В действительности никакие сообщения Михаилом Валериевичем не рассылаются. Будьте внимательны!», — предупреждают в управлении физкультуры и спорта.
В последнее время в Липецкой области участились случаи, когда аферисты создают фейковые аккаунты руководителей органов государственной власти и пытаются выведать у жителей региона конфиденциальную информацию. Ранее в Telegram появились фальшивые аккаунты вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, мэра Ельца Евгения Боровских, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова и других. А буквально вчера вечером мошенники создали фейковый Telegram-канал Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана.
Фото - sport48.ru
3 526
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