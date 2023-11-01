Происшествия

20 минут назад

Юрий Таран призывает не верить сообщениям с фейкового аккаунта

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#мошенники
Юрий Таран призывает не верить сообщениям с фейкового аккаунта

Мошенники продолжают создавать фейковые страницы известных людей в мессенджере «Телеграмм».

Мошенники создали фейковый аккаунт Telegram-канала Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана.

Как сообщили в аппарате Уполнлмоченного по правам ребенка, с аккаунта идет массированная рассылка недостоверной информации с исчезающими сообщениями. 

«Обращаю внимание, что мой официальный аккаунт «на ТАРАН за права детей» создан только для освещения правозащитной деятельности! Никакие сообщения мной не рассылаются! Будьте внимательны!», – предупредил Юрий Таран.

В последнее время в Липецкой области участились случаи, когда аферисты создают фейковые аккаунты руководителей органов государственной власти и пытаются выведать у жителей региона конфиденциальную информацию. Ранее в Telegram появились фейковый аккаунт вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, мэра Ельца Евгения Боровский, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова и других. 
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#мошенники

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