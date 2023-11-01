Общество
сегодня, 14:12
Темой новогоднего Липецка могут стать драконы
10 420
Горожанам предлагают выбрать концепцию новогоднего украшения города.
В Липецке начали задумываться — как украсить город на новогодние праздники. Уже третий год дизайн-концепт праздника горожане выбирают сами. Голосование проходит на сайте «Открытый Липецк».
Как сообщили в мэрии Липецка, в этом году «Центр развития территории» в открытом конкурсе на разработку концепции новогоднего оформления города участвуют три концепции.
Город предлагаются украсить бумажными драконами-оригами, оформить в стиле «Аппетитный праздник», третье предложение имеет все тот же «драконий» стиль, но с традиционными новогодними персонажами — Дедом Морозом и Снеговиком.
В случае победы первой концепции, елки, сувенирная продукция, новогодние баннеры, витрины магазинов и кафе будут оформлены с использованием драконов-оригами.
Если горожане выберут концепцию «Аппетитный праздник», городские пространства, витрины, елки, сувенирная продукцию будут содержать различные вкусности, в красивых упаковках, в том числе с одним из символом нового года — мандаринами.
Концепция «Дракон, Дед Мороз, Снеговик» , предполагает использование изображений зеленых драконов, деда Мороза и Снеговиков.
Голосование на сайте «Открытый Липецк» началось 30 октября и завершится 5 ноября в 23:59. Результаты мэрия обещает опубликовать 6 ноября.
Как сообщили в мэрии Липецка, в этом году «Центр развития территории» в открытом конкурсе на разработку концепции новогоднего оформления города участвуют три концепции.
Город предлагаются украсить бумажными драконами-оригами, оформить в стиле «Аппетитный праздник», третье предложение имеет все тот же «драконий» стиль, но с традиционными новогодними персонажами — Дедом Морозом и Снеговиком.
В случае победы первой концепции, елки, сувенирная продукция, новогодние баннеры, витрины магазинов и кафе будут оформлены с использованием драконов-оригами.
Если горожане выберут концепцию «Аппетитный праздник», городские пространства, витрины, елки, сувенирная продукцию будут содержать различные вкусности, в красивых упаковках, в том числе с одним из символом нового года — мандаринами.
Концепция «Дракон, Дед Мороз, Снеговик» , предполагает использование изображений зеленых драконов, деда Мороза и Снеговиков.
Голосование на сайте «Открытый Липецк» началось 30 октября и завершится 5 ноября в 23:59. Результаты мэрия обещает опубликовать 6 ноября.
10 420
Викторм
Китайский городовой
Китайский городовой
Ага
Мехвод
Плюсую
???
Фокс
007
.....