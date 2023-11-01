Общество

сегодня, 14:12

Темой новогоднего Липецка могут стать драконы

10 420
#новый год #оформление города
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Горожанам предлагают выбрать концепцию новогоднего украшения города.


В Липецке начали задумываться — как украсить город на новогодние праздники. Уже третий год дизайн-концепт праздника горожане выбирают сами. Голосование проходит на сайте  «Открытый Липецк».

Как сообщили в мэрии Липецка, в этом году «Центр развития территории» в открытом конкурсе на разработку концепции новогоднего оформления города участвуют три концепции.

Город предлагаются украсить бумажными драконами-оригами, оформить в стиле «Аппетитный праздник», третье предложение имеет все тот же «драконий» стиль, но с традиционными новогодними персонажами — Дедом Морозом и Снеговиком.

В случае победы первой концепции, елки, сувенирная продукция, новогодние баннеры, витрины магазинов и кафе будут оформлены с использованием драконов-оригами.

Если горожане выберут концепцию «Аппетитный праздник», городские пространства, витрины, елки, сувенирная продукцию будут содержать различные вкусности, в красивых упаковках, в том числе с одним из символом нового года — мандаринами.

Концепция «Дракон, Дед Мороз, Снеговик» , предполагает использование изображений зеленых драконов, деда Мороза и Снеговиков.

Голосование на сайте «Открытый Липецк» началось 30 октября и завершится 5 ноября в 23:59. Результаты мэрия обещает опубликовать 6 ноября.
10 420
#новый год #оформление города
1

Комментарии (10)

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Викторм

15 минут назад
С какой стати мы Новый год должны по-китайски отмечать?
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Китайский городовой

19 минут назад
Ага, ну уже с 1999 все четко и правильно, чего ты жалуешься?
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Китайский городовой

21 минуту назад
Поддерживаю! Драконы - не тыквы со свечками, это символ дружественного нам государства. Змей Горыныч в русских сказках так себе конечно герой, отрицательный, девушек похищал, богатыри ему головы рубили Но, тссс. Кто старое помянет - тому глаз вон. До поры-времени...
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Ага

28 минут назад
Плюсую, в 96 проголосовали за одного президента, а утвердили другого. С тех пор так и живём. Ага
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Мехвод

33 минуты назад
А почему драконы должны быть зеленые, а не фиолетовые ,например. Только потому, что это цвет Сбера?
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Плюсую

50 минут назад
....., это никого не интересует , вспомните историю с названием микрорайона , проголосовали за одно , потом , кто-то утвердил другое , которого даже не было в голосовании. Главное , процедура соблюдена.
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???

50 минут назад
Других дел нет у мерии? Всё хорошо в городе?
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Фокс

сегодня, 14:31
Мы в какой стране живём? Драконы, валентины, * , в магазинах в декабре "Мэри Кристмас" вместо "В лесу родилась ёлочка". Повсюду продажа колпаков Санта Клауса, ведь наш Дед Мороз -лучше (Наш дед живёт со снегурочкой, а их - с оленем
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007

сегодня, 14:30
Символ стоит на Кудыкиной горе
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.....

сегодня, 14:30
На мой взгляд все эти как бы оформления совершенно незначительны и совершенно не вносят новогоднее настроение. Пустая трата средств.
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