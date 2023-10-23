Снова к холодам: в Липецкой области завтра всего до +9

Необычно высокая для октября температура продержалась в Липецкой области всего один день





24 октября Липецкая область окажется в тылу уходящего циклона – ожидаются небольшие дожди. 25 октября атмосферное давление вырастет, небольшие осадки пройдут лишь местами, в регионе похолодает. 26 октября с приближением очередного циклона с запада ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 октября – 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы, 25 и 26 октября – 1-3 градуса тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, 9-14 м/сек. Ночью температура воздуха составит — от +3 до +8 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.



День 24 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году – 10 градусов мороза.



