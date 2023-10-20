Липецкая вечЁрка: найденный в затоне рыбак, дележ ребенка через суд и кисточка Мастера

Сегодня, 20 октября, стало известно о завершении поисков пропавшего летом рыбака, забравший у жены ребенка липчанин, рассказал, что заставило его это сделать, и бронзовый Виктор Сококин в четвертый остался без кисточки.





— Знал этого парня. Господи, прости его грешную душу, — написал Сергей.



Объявленный в розыск житель Липецка Алексей Андреев, рассказал GOROD48 почему не исполнил решение суда и



Судя по его словам, жизнь супругов напоминала триллер с похищениями и судебными разбирательствами. Они уже давно делят сына через суд. По всей видимости, каждая из сторон считает, что малышу будет с ней лучше.



— Женщина — работник при погонах. Мужика по-любому строила. Итог видел описанный в этой статье, — считает КузьмичЬ.



— У мужика прослеживается зависть к жене — в профессиональной деятельности преуспела, а он в молитвах, на бога надейся, но сам не плошай, — уверен Гость.



— Сочувствую мужику всей душой. Другие ушли бы и о сыне забыли. Пожалеет еще прокурорша, — написал Думаю.



— Глубоко верующий человек оставил сына без мамы. Печальная история. Пока взрослые не смогут договориться и понять, что они оба родители и в равных правах, страдать будет ребёнок. Жалко мальчика, — мнение от Малина шип.



Памятник Виктору Сорокину вновь пострадал от вандалов — бронзовый







Фото: А. Дубровский



Акт вандализма записала камера наблюдения. Правда, двое молодых людей, попавших на запись, были в капюшонах и рассмотреть их лица не представилось возможным. Тем не менее,



С этой кисточкой сразу не задалось. В октябре 2019 года, через четыре месяца после открытия памятника,



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В июле 2020 года





В третий раз художник лишился кисти в прошлом году.



Как рассказал нам меценат Александр Назаров, который участвовал деньгами в изготовлении и установке памятника, кисточек изначально изготовили несколько, как раз на случай вандализма и воровства. Он сравнил кисточку Сорокина с бронзовым Чижиком-Пыжиком в Петербурге, который постоянно похищают. Судя по данным из интернета, питерскую птичку воровали от пяти до семи раз. Кисточку Сорокина — уже четыре раза.



— Мы вернем кисточку на место, как только закончатся дожди, — сказал Александр Назаров.



В выходные погода не порадует липчан. По прогнозам синоптиков, завтра в городе дождливо и всего до +8 градусов. В Юшинском затоне Матырского водохранилища накануне нашли тело 34-летнего Ивана Коваленко. Рыбака искали с 22 июня. Ранее полицейские обнаружили его лодку и снасти. По предварительным данным Иван Коваленко утонул — Знал этого парня. Господи, прости его грешную душу, — написалОбъявленный в розыск житель Липецка Алексей Андреев, рассказал GOROD48 почему не исполнил решение суда и забрал сына у жены Судя по его словам, жизнь супругов напоминала триллер с похищениями и судебными разбирательствами. Они уже давно делят сына через суд. По всей видимости, каждая из сторон считает, что малышу будет с ней лучше.— Женщина — работник при погонах. Мужика по-любому строила. Итог видел описанный в этой статье, — считает— У мужика прослеживается зависть к жене — в профессиональной деятельности преуспела, а он в молитвах, на бога надейся, но сам не плошай, — уверен— Сочувствую мужику всей душой. Другие ушли бы и о сыне забыли. Пожалеет еще прокурорша, — написал— Глубоко верующий человек оставил сына без мамы. Печальная история. Пока взрослые не смогут договориться и понять, что они оба родители и в равных правах, страдать будет ребёнок. Жалко мальчика, — мнение отПамятник Виктору Сорокину вновь пострадал от вандалов — бронзовый художник лишился своей кисточки Акт вандализма записала камера наблюдения. Правда, двое молодых людей, попавших на запись, были в капюшонах и рассмотреть их лица не представилось возможным. Тем не менее, полиция начала проверку обстоятельств повреждения памятника. С этой кисточкой сразу не задалось. В октябре 2019 года, через четыре месяца после открытия памятника, кисточку отломил ребенок , за которым не усмотрела бабушка.В июле 2020 года ее отломили трое молодых людей. В третий раз художник лишился кисти в прошлом году.Как рассказал нам меценат Александр Назаров, который участвовал деньгами в изготовлении и установке памятника, кисточек изначально изготовили несколько, как раз на случай вандализма и воровства. Он сравнил кисточку Сорокина с бронзовым Чижиком-Пыжиком в Петербурге, который постоянно похищают. Судя по данным из интернета, питерскую птичку воровали от пяти до семи раз. Кисточку Сорокина — уже четыре раза.— Мы вернем кисточку на место, как только закончатся дожди, — сказал Александр Назаров.В выходные погода не порадует липчан. По прогнозам синоптиков, завтра в городе дождливо и всего до +8 градусов.