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10 минут назад

Липецкая вечЁрка: найденный в затоне рыбак, дележ ребенка через суд и кисточка Мастера

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#вечЁрка #пропавшие без вести #родительские права #вандализм
Липецкая вечЁрка: найденный в затоне рыбак, дележ ребенка через суд и кисточка Мастера

Сегодня, 20 октября, стало известно о завершении поисков пропавшего летом рыбака, забравший у жены ребенка липчанин, рассказал, что заставило его это сделать, и бронзовый Виктор Сококин в четвертый остался без кисточки.

В Юшинском затоне Матырского водохранилища накануне нашли тело 34-летнего Ивана Коваленко. Рыбака искали с 22 июня. Ранее полицейские обнаружили его лодку и снасти. По предварительным данным Иван Коваленко утонул.

 — Знал этого парня. Господи, прости его грешную душу, — написал Сергей.

Объявленный в розыск житель Липецка Алексей Андреев, рассказал GOROD48 почему не исполнил решение суда и забрал сына у жены.

Судя по его словам, жизнь супругов напоминала триллер с похищениями и судебными разбирательствами. Они уже давно делят сына через суд. По всей видимости, каждая из сторон считает, что малышу будет с ней лучше.

 — Женщина — работник при погонах. Мужика по-любому строила. Итог видел описанный в этой статье, — считает КузьмичЬ.

 — У мужика прослеживается зависть к жене — в профессиональной деятельности преуспела, а он в молитвах, на бога надейся, но сам не плошай, — уверен Гость.

 — Сочувствую мужику всей душой. Другие ушли бы и о сыне забыли. Пожалеет еще прокурорша, — написал Думаю.

 — Глубоко верующий человек оставил сына без мамы. Печальная история. Пока взрослые не смогут договориться и понять, что они оба родители и в равных правах, страдать будет ребёнок. Жалко мальчика, — мнение от Малина шип.

Памятник Виктору Сорокину вновь пострадал от вандалов — бронзовый художник лишился своей кисточки



Фото: А. Дубровский

Акт вандализма записала камера наблюдения. Правда, двое молодых людей, попавших на запись, были в капюшонах и рассмотреть их лица не представилось возможным. Тем не менее, полиция начала проверку обстоятельств повреждения памятника.

С этой кисточкой сразу не задалось. В октябре 2019 года, через четыре месяца после открытия памятника,  кисточку отломил ребенок, за которым не усмотрела бабушка.


В июле 2020 года ее отломили трое молодых людей.


В третий раз художник лишился кисти в прошлом году.

Как рассказал нам меценат Александр Назаров, который участвовал деньгами в изготовлении и установке памятника, кисточек изначально изготовили несколько, как раз на случай вандализма и воровства. Он сравнил кисточку Сорокина с бронзовым Чижиком-Пыжиком в Петербурге, который постоянно похищают. Судя по данным из интернета, питерскую птичку воровали от пяти до семи раз. Кисточку Сорокина — уже четыре раза.  

— Мы вернем кисточку на место, как только закончатся дожди, — сказал Александр Назаров. 

В выходные погода не порадует липчан. По прогнозам синоптиков, завтра в городе дождливо и всего до +8 градусов.
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#вечЁрка #пропавшие без вести #родительские права #вандализм

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