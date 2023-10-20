Общество
48 минут назад
Четырёхлетнего мальчика и его отца пока не нашли
Отец ребенка заявил, что собирается отстаивать свои родительские права в кассационном суде.
Неделю назад — 12 октября УФССП России по Липецкой области сообщило, что в Липецке разыскивают четырёхлетнего мальчика Даниила Андреева и его 37-летнего отца Алексея Андреева.
Отца и мальчика, по состоянию на 20 октября, так не нашли. При этом Алексей Андреев вышел на связь с редакцией GOROD48 и пояснил, что собирается обжаловать предыдущее решение суда об определении порядка общения с сыном в Первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове.
Порядок общения Алексея Андреева с 4-летним сыном Даниилом ранее опередил Липецкий областной суд. Однако Алексей, не желая исполнять это решение, скрывает ребёнка. В результате судебные приставы и завели дело по розыску ребёнка.
Оказывается, разборки родителей мальчика стали достоянием общественности задолго до объявления розыска — ещё летом этого года, когда о них написал паблик «ВКонтакте» «Недовольный потребитель Липецк», отметив, что «Малыш — отличный рычаг» давления сторон конфликта друг на друга.
Алексей считает, что закон оказался не на его стороне не просто так, а потому, что его бывшая жена — помощник прокурора Добринского района.
«Я человек глубоко верующий, и вся эта история мне неприятна. С будущей женой и матерью своего ребёнка я познакомился в интернете. Она пошутила, что работает на скотобойне, а оказалось — в прокуратуре. На Казанскую родился Данилка, и со стороны жены сразу появилась какая-то брезгливость по отношению к малышу: мне приходилось его подмывать, протирать антисептиком. Со стороны бывшей жены я же видел какое-то безразличие», — уверяет Алексей Андреев.
Какие только претензии отец не предъявляет матери: и что у ребёнка проблемы с речевым развитием, и что Даниил спал в памперсах до трёх лет, и что пока сын жил с ним, мать получала детские пособия… Отношения в семье в конце концов совсем разладились и теперь бывшие супруги их выясняют через правоохранительные органы и судебных приставов. Сам Алексей не скрывает: написал на жену пять заявлений в полицию по самым различным поводам и обвинениям.
В начале июля Алексей через соцсети обвинил бывшую жену в том, что она выкрала у него ребенка и начала выпрашивать деньги для себя. По словам мужчины, только через 3 месяца он нашел мальчика с матерью — в Санкт-Петербурге у тёщи. Потом ребёнок снова жил с отцом. А затем пошли суды. Сначала Левобережный районный суд, потом Липецкий областной суд. На очереди — Первый кассационный суд общей юрисдикции. Но сам в суд Алексей Андреев идти не собирается, его же разыскивают — интересы отца будет отстаивать его представитель.
Отца и мальчика, по состоянию на 20 октября, так не нашли. При этом Алексей Андреев вышел на связь с редакцией GOROD48 и пояснил, что собирается обжаловать предыдущее решение суда об определении порядка общения с сыном в Первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове.
Порядок общения Алексея Андреева с 4-летним сыном Даниилом ранее опередил Липецкий областной суд. Однако Алексей, не желая исполнять это решение, скрывает ребёнка. В результате судебные приставы и завели дело по розыску ребёнка.
Оказывается, разборки родителей мальчика стали достоянием общественности задолго до объявления розыска — ещё летом этого года, когда о них написал паблик «ВКонтакте» «Недовольный потребитель Липецк», отметив, что «Малыш — отличный рычаг» давления сторон конфликта друг на друга.
Алексей считает, что закон оказался не на его стороне не просто так, а потому, что его бывшая жена — помощник прокурора Добринского района.
«Я человек глубоко верующий, и вся эта история мне неприятна. С будущей женой и матерью своего ребёнка я познакомился в интернете. Она пошутила, что работает на скотобойне, а оказалось — в прокуратуре. На Казанскую родился Данилка, и со стороны жены сразу появилась какая-то брезгливость по отношению к малышу: мне приходилось его подмывать, протирать антисептиком. Со стороны бывшей жены я же видел какое-то безразличие», — уверяет Алексей Андреев.
Какие только претензии отец не предъявляет матери: и что у ребёнка проблемы с речевым развитием, и что Даниил спал в памперсах до трёх лет, и что пока сын жил с ним, мать получала детские пособия… Отношения в семье в конце концов совсем разладились и теперь бывшие супруги их выясняют через правоохранительные органы и судебных приставов. Сам Алексей не скрывает: написал на жену пять заявлений в полицию по самым различным поводам и обвинениям.
В начале июля Алексей через соцсети обвинил бывшую жену в том, что она выкрала у него ребенка и начала выпрашивать деньги для себя. По словам мужчины, только через 3 месяца он нашел мальчика с матерью — в Санкт-Петербурге у тёщи. Потом ребёнок снова жил с отцом. А затем пошли суды. Сначала Левобережный районный суд, потом Липецкий областной суд. На очереди — Первый кассационный суд общей юрисдикции. Но сам в суд Алексей Андреев идти не собирается, его же разыскивают — интересы отца будет отстаивать его представитель.
Мимо шол.