Происшествия

23 минуты назад

В Юшинском затоне найдено тело пропавшего летом 34-летнего рыбака

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#пропавшие без вести
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В Юшинском затоне найдено тело пропавшего летом 34-летнего рыбака

По предварительным данным, он утонул.

Вчера в Юшинском затоне Матырского водохранилища было обнаружено тело мужчины. В полиции GOROD48 сообщили, что найден пропавший летом 34-летний житель Липецка Иван Коваленко. По предварительным данным, он утонул.

Напомним, 22 июня около 18:00 Иван Коваленко ушёл на рыбалку из садоводческого товарищества «Дачный-1» и пропал. На поверхности Юшинского затона, где он рыбачил, полицейские нашли резиновую лодку Ивана и его снасти. 
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#пропавшие без вести
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