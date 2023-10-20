Происшествия
23 минуты назад
В Юшинском затоне найдено тело пропавшего летом 34-летнего рыбака
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По предварительным данным, он утонул.
Вчера в Юшинском затоне Матырского водохранилища было обнаружено тело мужчины. В полиции GOROD48 сообщили, что найден пропавший летом 34-летний житель Липецка Иван Коваленко. По предварительным данным, он утонул.
Напомним, 22 июня около 18:00 Иван Коваленко ушёл на рыбалку из садоводческого товарищества «Дачный-1» и пропал. На поверхности Юшинского затона, где он рыбачил, полицейские нашли резиновую лодку Ивана и его снасти.
Напомним, 22 июня около 18:00 Иван Коваленко ушёл на рыбалку из садоводческого товарищества «Дачный-1» и пропал. На поверхности Юшинского затона, где он рыбачил, полицейские нашли резиновую лодку Ивана и его снасти.
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