Происшествия

сегодня, 13:09

Памятник Виктору Сорокину снова оставили без кисти

3 389
#вандализм #хулиганство
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Памятник Виктору Сорокину снова оставили без кисти

Вандалы попали за запись камеры видеонаблюдения.

Краевед Иван Климов сообщил, что по отношению к памятнику Виктору Сорокину был совершён очередной акт вандализма: у художника опять отломана кисть. При этом её не украли, а положили на постамент.

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Кисть была передана сотрудникам Художественного музея им. В.С. Сорокина – Дома Мастера.

Как рассказали GOROD48 в Доме Мастера, акт вандализма был совершён 17 октября в 19:37. На записи камер видеонаблюдения попали двое молодых людей в капюшонах. Лица их в темноте даже при свете фонаря плохо различимы.

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В Художественном музее им. В.С. Сорокина говорят, что кисточку у мастера отламывают уже в третий раз. Когда её отломили в первый раз, уже была изготовлена и прикреплена к памятнику новая кисть, но в кустах нашлась и старая.

Фото: А. Дубровский
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#вандализм #хулиганство
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Комментарии (3)

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Цензор

46 минут назад
Интересный мужик был, Сорокин. С юмором, приятный в общении. А новости эти, лишь пыль все.
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Липчанка

54 минуты назад
Нашему быдлу никакие памятники не понятны Им лишь бы все разрушать Ну такой уровень развития у них
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Ну

сегодня, 13:23
Вот они и ворочают, молодые эти. Надо найти и наказать. По другим признакам кроме лица спецы найдут, просто нужно ли им это??
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
23
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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