Памятник Виктору Сорокину снова оставили без кисти

Вандалы попали за запись камеры видеонаблюдения.

Краевед Иван Климов сообщил, что по отношению к памятнику Виктору Сорокину был совершён очередной акт вандализма: у художника опять отломана кисть. При этом её не украли, а положили на постамент.Кисть была передана сотрудникам Художественного музея им. В.С. Сорокина – Дома Мастера.Как рассказали GOROD48 в Доме Мастера, акт вандализма был совершён 17 октября в 19:37. На записи камер видеонаблюдения попали двое молодых людей в капюшонах. Лица их в темноте даже при свете фонаря плохо различимы.В Художественном музее им. В.С. Сорокина говорят, что кисточку у мастера отламывают уже в третий раз. Когда её отломили в первый раз, уже была изготовлена и прикреплена к памятнику новая кисть, но в кустах нашлась и старая.