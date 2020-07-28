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От памятника художнику Виктору Сорокину опять отломали кисть

12 845
#вандализм

Поздно вечером 24 июля на улице Ленина трое вандалов испортили памятник художнику Виктору Сорокину. Управление главного смотрителя города, на чьём балансе находится памятник, подготовило заявление в полицию.

Акт вандализма записала камера наблюдения: 24 июля в 23.30 трое молодых людей приходят в сквер имени Сорокина. Один из них выламывает кисть от памятника художнику, двое его спутников ведут съёмку на мобильные телефоны. Затем парни удаляются.
 
- Мы просим липчан не оставаться в стороне, если вам что-то известно о случившемся или вы знаете этих молодых людей, сообщите нам по телефону 35-30-18. Кроме того, мы призываем граждан сообщать нам или в полицию обо всех фактах порчи городского имущества, - попросили в управлении главного смотрителя.
 
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, расследованием инцидента будет заниматься городской отдел полиции №4.
 
Напомним, памятник Виктору Сорокину, установленный прошлым летом, уже во второй раз лишается одной из деталей. Прошлой осенью кисточку из руки художника выломал ребёнок

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12 845
#вандализм

Комментарии (12)

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Омык

18 минут назад
Никто искать не будет,они же не Путину руку сломали
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Дядя коля

20 минут назад
Полиция носа боиться показать на улицах,чтоб в лицо не получить
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Вот умора

21 минуту назад
конечно мы знаем о вандалах, это люди к квадратиками на лице
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Владимир

33 минуты назад
Эти дети зеркало своих родителей. ЛИПЕЦК
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Лена

43 минуты назад
Лица закрыли зачем?
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Диодов пук

45 минут назад
Лица замазаны чтоб не видно,а вы догадайтесь лохи кто это
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Совестный

47 минут назад
Современная, *, молодёжь! Лишь бы что-нибудь сломать, украсть... Живут по законам улицы, а никак не по закону совести!!!
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гость

49 минут назад
безнаказанность дает результат!!!
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5555

51 минуту назад
Поискали бы ещё тех, кто клумбу плиткой заложил
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Интересно,

57 минут назад
а как их можно узнать, если их мордолица "запиканы"? Что за "цензура" такая - мы закрыли, а вы узнавайте???
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