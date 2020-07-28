сегодня, 15:03
От памятника художнику Виктору Сорокину опять отломали кисть
Поздно вечером 24 июля на улице Ленина трое вандалов испортили памятник художнику Виктору Сорокину. Управление главного смотрителя города, на чьём балансе находится памятник, подготовило заявление в полицию.
- Мы просим липчан не оставаться в стороне, если вам что-то известно о случившемся или вы знаете этих молодых людей, сообщите нам по телефону 35-30-18. Кроме того, мы призываем граждан сообщать нам или в полицию обо всех фактах порчи городского имущества, - попросили в управлении главного смотрителя.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, расследованием инцидента будет заниматься городской отдел полиции №4.
Напомним, памятник Виктору Сорокину, установленный прошлым летом, уже во второй раз лишается одной из деталей. Прошлой осенью кисточку из руки художника выломал ребёнок.
Омык
Дядя коля
Вот умора
Владимир
Лена
Диодов пук
Совестный
гость
5555
Интересно,