Происшествия

26 минут назад

Полиция проводит проверку по факту повреждения памятника Виктору Сорокину

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#хулиганство #вандализм
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Полиция проводит проверку по факту повреждения памятника Виктору Сорокину

Кисточку у художника оторвали 17 октября.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД России по Липецкой области, отдел полиции №4 УМВД России по городу Липецку проводит проверку по факту повреждения памятника художнику Виктору Сорокину.

Напомним, 17 октября в 19:37 вандалы в очередной раз оторвали от cкульптуры в сквере около Дома Мастера кисточку. Но они её не украли, а положили на постамент.

Злоумышленники — двое молодых людей в капюшонах попали на запись камер видеонаблюдения. Полиция устанавливает их личность и местонахождение.
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#хулиганство #вандализм
1

Комментарии (1)

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Кузя

14 минут назад
Кисточку у Сорокина просто взять, а вот пусть у Невского знамя попробуют... Слабо либо....
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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