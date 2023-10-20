Происшествия
26 минут назад
Полиция проводит проверку по факту повреждения памятника Виктору Сорокину
1 135
Кисточку у художника оторвали 17 октября.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД России по Липецкой области, отдел полиции №4 УМВД России по городу Липецку проводит проверку по факту повреждения памятника художнику Виктору Сорокину.
Напомним, 17 октября в 19:37 вандалы в очередной раз оторвали от cкульптуры в сквере около Дома Мастера кисточку. Но они её не украли, а положили на постамент.
Злоумышленники — двое молодых людей в капюшонах попали на запись камер видеонаблюдения. Полиция устанавливает их личность и местонахождение.
Напомним, 17 октября в 19:37 вандалы в очередной раз оторвали от cкульптуры в сквере около Дома Мастера кисточку. Но они её не украли, а положили на постамент.
Злоумышленники — двое молодых людей в капюшонах попали на запись камер видеонаблюдения. Полиция устанавливает их личность и местонахождение.
1 135
Кузя